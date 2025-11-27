Zaklatás gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot a Pécsi Járásbíróság egy 1999. március 28-án, Pécsett született férfi ellen. A határozat november 24-én lépett életbe. A rendőrök közzétették az undorító dolgot művelő Sárközi András Bálint fotóját, hátha látja valahol valaki - írta meg a Bama.hu.

Undorító, amit ez a pécsi férfi tett, keresik is a rendőrök Sárközi András Bálintot

Forrás: police.hu

A rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol van a férfi, jelentkezzen a rendőrségen. A nyomozást még nem zárták le az ügyében.

