Elképesztő! Undorító dolgot tett a betegével egy orvos

A Maszol.ro szerint egy orvos három évvel ezelőtt azzal csapta be azt egyik betegét, hogy nem kér pénzt a kezeléséért, ha megtesz neki mindent, amit kér. Mivel az egészségügyi gondjai mellett még családi problémái is voltak, a beteg nő belement az egyezségbe. Mivel nem volt hol laknia, elfogadta, hogy az orvos szállást ad neki, és undorító módon kizsákmányolja.

Undorító dolgot tett a betegével egy orvos (illusztráció)

Fotó: Karola G/Pexels.com

A nyomozók szerint a craiovai orvos visszaélt páciense kiszolgáltatott helyzetével, és pszichikai erőszak alkalmazásával arra kényszerítette,

hogy takarítson ki nála és minden rokonánál, sőt, rendezvény-helyszíneken is dolgoztatta.

Emellett az orvost azzal is gyanúsítják, hogy 2023 márciusa és 2025 novembere között alprazolamot, egy kockázatosnak, drognak minősített szert tartott magánál,

amiből adott az egyik, terápiás programban részt vevő betegének is.

Az otthonában is találtak azonos hatóanyagú tablettákat, amelyeket házkutatás során lefoglaltak. November 19-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) elrendelte a 31 éves gyanúsított őrizetbe vételét emberkereskedelem és kockázatos drogokkal történő kereskedelem gyanúja miatt.

