Háromszázötvenen menekültek ki az uszodából, amikor kigyulladtak a szaunák

Vasárnap lángra kapott a budaörsi városi uszoda épülete. A tűz a szaunáknál keletkezett, összesen 350 vendégnek és dolgozónak kellett kimenekülnie az épületből – adta hírül a Borsonline.hu.

A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat a budaörsi uszoda épületénél

Uszodatűz

A felcsapó lángok lokalizáltak voltak, összesen 15 négyzetméteren pusztított a tűz, ami két szaunát érintett. A tűzoltók hamar eloltották a tüzet, senki sem sérült meg. Az uszoda dolgozói gyorsan cselekedtek, mindenkit sikerült kivezetni az épületből. A létesítmény hétfőn zárva tart, ugyanis biztonsági ellenőrzéseket tartanak. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.

Nemrég számos gyermek kórházba került a tatai tanuszodából, ahol nyitvatartási időben éppen vízkőtelenítést végeztek a szakemberek. A vegyszerekből felszabaduló gázoktól több gyermek rosszul lett, tíz tanulót és egy tanárt kórházba szállítottak. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.