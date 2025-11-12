Furcsa eltűnés az erdőben – holttestet találtak a zalai magaslesen

A hatóságok kedd délután, Nagykanizsa közelében holttestre bukkantak a zalai magaslesen. Társas vadászatot szerveztek a dél-zalai térségben, azonban az időjárás miatt vissza kellett mondani, mivel a leszálló köd akadályozta a látási viszonyokat. Nem tért vissza egy ötvenes éveiben járó vadász a terepről, ezért keresni kezdték. Az eset sajnos tragédiába torkollott, már csak az eltűnt férfi holttestét találták meg a hatóságok – írta meg a Zaol.hu.

Rosszullét okozhatta az eltűnt vadász halálát

Kép forrása: Pexels, illusztráció

A középkorú férfi felkapaszkodott egy magaslesre, ahol vélhetően rosszul lett.

A hatóságok megerősítették a vadász halálának hírét

Sznopek Veronika őrnagy, sajtószóvivő a haláleset tényét megerősítette, valamint arról tájékoztatott, hogy közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a nagykanizsai rendőrkapitányság az eset körülményeit.

Szörnyű vadászbaleset történt Hajdú-Biharban is, ott egy vadász nyúlra akart lőni, azonban véletlen barátját is sebesítette meg.