Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak a Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Úristen!

Jézus megjelent Franciaországban? Itt a Vatikán reakciója

vadász

Furcsa eltűnés az erdőben – holttestet találtak a zalai magaslesen

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dél-zalai térségben társas vadászatot szerveztek, az egyik vadász azonban nem tért vissza a terepről, ezért a keresésére indultak. A vadászat tragédiával végződött, ugyanis már csak az eltűnt személy holttestét találták meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadászhalálesetholttestNagykanizsarendőrkapitányságmagasles

A hatóságok kedd délután, Nagykanizsa közelében holttestre bukkantak a zalai magaslesen. Társas vadászatot szerveztek a dél-zalai térségben, azonban az időjárás miatt vissza kellett mondani, mivel a leszálló köd akadályozta a látási viszonyokat. Nem tért vissza egy ötvenes éveiben járó vadász a terepről, ezért keresni kezdték. Az eset sajnos tragédiába torkollott, már csak az eltűnt férfi holttestét találták meg a hatóságok – írta meg a Zaol.hu.

Rosszullét okozhatta az eltűnt vadász halálát
Rosszullét okozhatta az eltűnt vadász halálát
Kép forrása: Pexels, illusztráció

A középkorú férfi felkapaszkodott egy magaslesre, ahol vélhetően rosszul lett.

A hatóságok megerősítették a vadász halálának hírét

Sznopek Veronika őrnagy, sajtószóvivő a haláleset tényét megerősítette, valamint arról tájékoztatott, hogy közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a nagykanizsai rendőrkapitányság az eset körülményeit.

Szörnyű vadászbaleset történt Hajdú-Biharban is, ott egy vadász nyúlra akart lőni, azonban véletlen barátját is sebesítette meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!