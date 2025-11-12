Nyúlra lőttek, de embert talált el a golyó: súlyos vadászbaleset Hajdú-Biharban

Mindkét fél rendelkezett a vadászatra vonatkozó érvényes engedélyekkel, és félautomata sörétes lőfegyvereiket is jogszerűen tartották. A vadászaton résztvevők 2024. december 16-án, délután 14 óra körül indultak el Sáp külterületén egy vonalban haladva. A területen nem voltak fák, csupán térdig érő füves aljnövényzet – írta meg a Haon.hu. vadászbaleset

Vadászbalesetben sérült meg egy férfi (Illusztráció)

Fotó: Pexels.com/Tima Miroshnichenko

Délután 15 óra körül a vádlott közelében előugrott egy mezei nyúl és feléjük szaladt. A vádlott ekkor lövést adott le a nyúlra célozva, ám a fegyver használata során nem járt el kellő gondossággal.

Vadászbaleset figyelmetlenség miatt

A lőfegyverből kilőtt sörétek részben a sértettet is eltalálták, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett a karján, alkarján, combján, mellkasán és a hasán. A sérüléseit kórházban látták el, és eltávolították a testébe fúródott lövedékeket. A vádlott ezzel megsértette a vadászlőfegyver használatára vonatkozó előírásokat, aminek következtében a sértett megsebesült.

Az ügyben a Püspökladányi Rendőrkapitányság nyomozott. Mivel a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, a Berettyóújfalui Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a Püspökladányi Járásbírósághoz foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok alapján, pénzbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben.

Bár a fenti eset baleset volt, sajnos a napokban egy férfi szomszédját használta céltáblának, amiért az füvet nyírt. A sokkoló esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.