Újabb fejlemények az ír férfi ügyében, aki bőröndbe rejtette szeretője holttestét

Vádemelést jelentett be a Fővárosi Főügyészség abban az ügyben, amely tavaly ősszel sokkolta a fővárost és az egész országot. Egy 38 éves ír férfi a vád szerint Budapesten végzett alkalmi ismerősével, egy amerikai turistával, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat - írta az Ügyészség.hu.

Vádemelés a gyilkosság ügyében

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A férfi 2024. október 28-án érkezett Budapestre, üzleti útra. Pár nappal később, október 31-én a nő is a magyar fővárosba látogatott turistaként, a Halloween-hétvégét akarta itt tölteni. November 4-én este egy VII. kerületi szórakozóhelyen futottak össze. Az ismerkedés gyorsan haladt: a bulizós éjszaka után a nő hajnalban a férfi lakására ment.

A vádirat szerint az ott történtek azonban horrorba torkolltak. Az ír férfi az intim együttlét közben megkötözte a nőt, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtotta.

Másnap vett egy nagyméretű bőröndöt, a holttestet abba tuszkolta bele, majd egy bérelt autóval a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte. Ott elrejtette a testet, mintha soha nem is létezett volna, de a menekülése nem tartott sokáig:, ugyanis a rendőrök másnap elfogták.

Vádemelés: nincs esély a szabadulásra

A Fővárosi Főügyészség most emberölés bűntettével vádolja a férfit. A vádemelés szerint a tett különös kegyetlenséggel valósult meg, és az ügyészség kéri, hogy az elítéltet ne bocsátsák feltételes szabadságra. Emellett kiutasítást is javasolnak ellene, így ha valaha szabadlábra kerülne, nem térhetne vissza Magyarországra.

Az eset tavaly ősszel bejárta a világsajtót is. A külföldi lapok „budapesti rémtörténetként” emlegették a brutális esetet, amely egyszerre rázta meg a turistákat és a helyieket.

A vádemelés után a bíróság dönt majd arról, hogy életfogytiglani börtön vár-e a vádlott ír férfira.

