Felháborító: életveszélybe sodorták a fővárosi állatkert vadkutyáit

A reggeli ellenőrzés során az ázsiai vadkutyák kifutójában egy bedobott műanyag frizbit találtak, amit az állatok már megrágtak. Valószínűsíthető, hogy le is nyeltek belőle darabokat, ami akár halálos kimenetelű lehet számukra – írta meg a Tények.hu.

Veszélybe került vadkutya

Fotó: Tények.hu

A vadkutya nem kiskutya, nem játszik kutyajátékkal

Az állatkert ezért felhívta a látogatók figyelmét: ezeket a tárgyakat háziállatok számára gyártották, és a kifutóban élő négylábúak még a nagytestű kutyáknak szánt játékokat is játszi könnyedséggel tépik darabokra és pillanatok alatt lenyelik.

Az állatkert azt is közölte, hogy aki hasonló tárgyat dob be a kifutóba, állatkínzást követ el. Mivel az intézmény teljes területén kamerarendszer működik, a legutóbbi esetekhez hasonlóan most is megtették a feljelentést, ezúttal nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt.

Veszélyes tud lenni, mikor egy állat unatkozik, olyankor mindig keres valamit, amivel lekötheti magát. Mint az a macska, aki korábban "főzőcskézésbe" kezdett, ezzel lakástüzet okozva. A bundás bűnözőről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.