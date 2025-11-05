Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Olvasta már?

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

vadkutya

Felháborító: életveszélybe sodorták a fővárosi állatkert vadkutyáit

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fővárosi Állat- és Növénykert felháborodva tette közzé, hogy ismeretlen tettes veszélyeztette az állatok életét, mivel a kifutójukba bedobott műanyag frizbit már megrágták és feltehetően nyeltek is belőle. Az eset rávilágít arra, hogy a látogatói felelőtlenség halálos is lehet az ázsiai vadkutya számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadkutyaműanyag frizbibűntettkutyajátékállatkertállatkínzás

A reggeli ellenőrzés során az ázsiai vadkutyák kifutójában egy bedobott műanyag frizbit találtak, amit az állatok már megrágtak. Valószínűsíthető, hogy le is nyeltek belőle darabokat, ami akár halálos kimenetelű lehet számukra – írta meg a Tények.hu.

Veszélybe kerültek a vadkutya
Veszélybe került vadkutya
Fotó: Tények.hu 

A vadkutya nem kiskutya, nem játszik kutyajátékkal

Az állatkert ezért felhívta a látogatók figyelmét: ezeket a tárgyakat háziállatok számára gyártották, és a kifutóban élő négylábúak még a nagytestű kutyáknak szánt játékokat is játszi könnyedséggel tépik darabokra és pillanatok alatt lenyelik.

Az állatkert azt is közölte, hogy aki hasonló tárgyat dob be a kifutóba, állatkínzást követ el. Mivel az intézmény teljes területén kamerarendszer működik, a legutóbbi esetekhez hasonlóan most is megtették a feljelentést, ezúttal nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt.

Veszélyes tud lenni, mikor egy állat unatkozik, olyankor mindig keres valamit, amivel lekötheti magát. Mint az a macska, aki korábban "főzőcskézésbe" kezdett, ezzel lakástüzet okozva. A bundás bűnözőről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!