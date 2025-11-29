Két, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egymás mellett lakó férfi viszonya évekkel ezelőtt megromlott. Azóta gyakran vitatkoznak, sőt, veszekednek egymással. Az utóbbi időben egyre több apróság vezetett súrlódáshoz közöttük - írta meg a Szon.hu. A legutóbbi azonban minden eddigi vitán túltett, vér folyt közöttük.

tyúkok (illusztráció): egy férfi nem kapta vissza az átrepült tyúkjait a szomszédjától, vita robbant ki köztük, vér folyt Szabolcsban

Fotó: Samer Daboul/Pexels.com

Vér folyt a támadás után

Ősszel egyikük udvaráról a másikéra átrepült pár tyúk. A férfi úgy döntött, esze ágába sincs visszaadni az állatokat a jogos tulajdonosuknak, ami miatt megint heves vita robbant ki közöttük. Ezt úgy képzelje el, mint a filmekben.

A két férfi a kerítésnél állt és egymással üvöltözött, és ezúttal elszabadultak az indulatok.

A szomszéd mindenáron meg akarta tartani a tyúkokat, úgyhogy felkapott egy alumínium felmosónyelet és lesújtott vele szomszédja fejére.

A halántéka jobb oldalán találta el, amitől felrepedt a bőre és vérezni kezdett a feje.

Az esetből rendőrségi feljelentés lett. Bár nem volt komoly a sérülés, hiszen 8 napon belül begyógyult, mivel az ütéshez eszközt használt a támadó és a fejére célzott vele, a 70 évnél idősebb férfit súlyos testi sértés kísérletével gyanúsították meg. Tekintettel arra, hogy idős ember, soha sem volt még büntetve és beismerő vallomást is tett az ügyben, az ügyészek a férfi ellen indított eljárást egy évre felfüggesztették azzal, hogy ha ez alatt újabb bűncselekményt nem követ el, meg is szüntetik.

