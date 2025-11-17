Árokban végződött házibuli: verekedés tört ki a házigazda és vendége között Borsodban

Egy borsodi településen tartott baráti összejövetel erőszakba torkollt, miután a házigazda és egyik, erősen részeg vendége között vita alakult ki. A vendéget először a házból, majd az udvarról is kikísérték, de a köztük lévő indulatok az utcán sem csillapodtak. Az út mentén dulakodásba torkolló vita után az áldozat az út melletti árokba esett, úgy, hogy a lábai az árokban, míg a feje az úttest felé lógott. A súlyos testi sértést okozó verekedés miatt a házigazdának kell most felelnie – írta a Boon.hu.

Verekedésbe torkollott a házibuli

Fotó: Mediaworks archív

Verekedés a bulin

A baráti összejövetel hangulatát egy hirtelen kirobbanó, heves vita borította fel, amely szó szerint az utcára sodorta a szereplőket. A dulakodás során az egyik férfi az út melletti árokban találta magát:

fél teste a mélyedésben volt, míg a feje az úttest irányába lógott.

A házigazda ekkor sem fogta vissza indulatait: a vádirat szerint a földön fekvő férfit kétszer fejbe rúgta, majd ököllel is megütötte. Az áldozat a támadás következtében nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A tett súlya ellenére a vádlott büntetlen előéletű, amit a hatóságok is figyelembe vettek. Az ügyészség ezért a tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott vele szemben. A félresikerült rendezvény így végül komoly jogi következményeket vont maga után.

Nem ez az első eset, hogy egy összejövetel fajult el verekedéssé: most ért véget a nyíregyházi Mamma Mia szórakozóhelyen korábban történt tömegverekedés ügyében indított tárgyalássorozat. Erről az Origo.hu oldalán olvashatnak bővebben.