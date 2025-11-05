Dögös, fiatal nők verekedtek össze az utcán, az egyiket levetkőztették – videó

Nem akármilyen felvételt osztott meg a Maszol.ro. Fiatal nők verekedtek a kolozsvári Hegyvölgy (Piezişă) utcában november 1-én hajnalban, amit valaki mobillal rögzített.

Dögös fiatal nők verekedtek össze az utcán, az egyiket levetkőztették

Fotó: Maszol.ro

A felvételen jól látható, hogy az egyik áldozat haját tépik, ütik-verik, rúgdossák egymást, és lökdösődnek is.

Annyira eldurvult a helyzet, hogy az egyik nőről a ruháját is lerángatták.

A Cluj 24 azt írja, a verekedés egyetlen résztvevője sem tett feljelentést, ennek ellenére nyomoznak a romániai rendőrök, miután valaki felhívta őket. Mint kiderült, a fiatal nők már elég részegek voltak, amikor kirobbant köztük a vita és verekedéssé fajult.

