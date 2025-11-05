Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

dögös

Dögös, fiatal nők verekedtek össze az utcán, az egyiket levetkőztették – videó

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy felvétel került fel a netre, amelyen fiatal, csinos nőket lehet látni a kolozsvári éjszakában. Az egyiket a földre nyomták és lekapták a ruháit, amikor összeverekedtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dögöskolozsváricsupaszszexifelvételErdélyrendőrségmeztelenverekedés

Nem akármilyen felvételt osztott meg a Maszol.ro. Fiatal nők verekedtek a kolozsvári Hegyvölgy (Piezişă) utcában november 1-én hajnalban, amit valaki mobillal rögzített.

Dögös fiatal nők verekedtek össze az utcán, az egyiket levetkőztették
Dögös fiatal nők verekedtek össze az utcán, az egyiket levetkőztették
Fotó: Maszol.ro

A felvételen jól látható, hogy az egyik áldozat haját tépik, ütik-verik, rúgdossák egymást, és lökdösődnek is.

Annyira eldurvult a helyzet, hogy az egyik nőről a ruháját is lerángatták. 

A Cluj 24 azt írja, a verekedés egyetlen résztvevője sem tett feljelentést, ennek ellenére nyomoznak a romániai rendőrök, miután valaki felhívta őket. Mint kiderült, a fiatal nők már elég részegek voltak, amikor kirobbant köztük a vita és verekedéssé fajult.

Ordítozva verekedtek két család tagjai a síroknál – videó

Ugyanazon a napon, Mindenszentek napján, amelynek hajnalán Kolozsvárott a fiatal nők megtépték egymást, Magyarországon is többen egymásnak estek a kaposvári temetőben. Ezt is felvette valaki a mobiljával, ami után csoportos garázdaság miatt indult eljárás két család tagjai ellen. Ezt a videót is nézze meg, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!