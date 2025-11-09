Vérfagyasztó jelenetek Pécsen: menekült a zsaruk elől, majdnem gyalogosokat gázolt a zebrán – videóval

Nem mindennapi képsorokat osztott meg a Bama.hu. Egy droggal és szamurájkarddal menekülő férfi nagy sebességgel hajtott át a zebrán, amin éppen gyalogosok közlekedtek. Vérfagyasztó, ahogy kicentizte a járókelőket.

Fotó: Police.hu/Bama.hu

Vérfagyasztó jelenetek Pécs belvárosában

Október 20-án a délutáni órákban akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le Pécs belvárosában. Egy férfi a záróvonalakon áthajtva menekült a zsaruk elől. A rendőrök által megosztott videón látszik, ahogy a férfi nagy sebességgel a zebrán átkelő gyalogosok között átszáguld a hajsza közben. A 28 éves sofőr bekanyarodott egy utcába, leparkolta az autót, majd gyalogosan igyekezett kereket oldani. Amikor azonban meglátta az utcába bekanyarodó rendőrautót, futásnak eredt.

Néhány utcával odébb a rendőrök utolérték, leteperték a földre és megbilincselték.

Átvizsgálták a kocsiját, amelynek a csomagtartójában egy szamurájkardot találtak. A nadrágzsebében alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagra bukkantak. Utóbb kiderült, néhány héttel az autós hajsza előtt a velényi férfinak kábítószer miatt már volt dolga a rendőrséggel, jogosítvánnyal nem rendelkezett.

A hírportál tájékoztatása szerint a férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A Pécsi rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytat ellene nyomozást, míg a közlekedési jogsértések és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt külön eljárás indult.

