Friss képeken a hajnali Árpád hídi baleset, amelyet egy versenyző audis okozott

Feltehetően versenyezni akart az a luxusautós, aki balesetet okozott az Árpád hídon pár órája. Erről számoltak be egy közösségi oldalon. Az Audi A5 3L dízel nagy sebességgel hajtott fel a felüljáróra és a „kanyarban szembekapta kollegát" – írta a posztoló. Ezek szerint frontális ütközés történt, amit a versenyző okozott. A posztoló szerint az Audi 30 méterre eltolta a szemből érkező kocsit, olyan erővel csapódott neki.

Versenyző Audi okozott balesetet az Árpád hídon

Fotó: Facebook

Tükörjég volt éppen ott, akik kiszálltunk is, csúszkáltunk"

– írta a szemtanú, hozzátéve: „18-20 éves gyerekek voltak, még üvöltött a zene az Audiban", amelynek a sofőrje nem sérült meg.

A bejegyzésből kikövetkeztethető, hogy vannak sérültek, az egyik Audiban ülő is kórházba került. A rendőrség állítólag már mindenkit kihallgatott. Kerestük a BRFK-t, az alábbi választ kaptuk:

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a III. kerület Flórián tér 3. szám alatti felüljárón 2025. november 8-án 1 óra 5 perc körül egy taxi és egy személygépkocsi összeütköztek. Az eset során a taxi sofőrje, valamint a másik autó sofőrje és utasa is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A rendőrök helyszíni szemlét tartottak és adatokat gyűjtöttek.

A BRFK közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt indít büntetőeljárást,

és vizsgálja a baleset valamennyi körülményét" – írta az Origónak a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Két éve is egy versenyző okozott halálos balesetet az Árpád hídon

Brutális balesethez riasztották a rendőröket az Árpád hídra 2023 július elsején. Egy biciklist halálra gázolt egy szalagkorlátot átszakító Mercedes, és több ember megsérült. Az áldozat szabályosan haladt a kerékpársávban, amikor a kocsi átszakította a szalagkorlátot és nekicsapódott.

A fiatal férfinek leszakadt mindkét lába, a kórházban halt meg.

A balesetet okozó sofőr és az egyik BMW sofőrje is súlyosan megsérült. Mindketten kórházba kerültek. Az akkor 33 éves sofőrt a betegágyánál hallgatták ki a rendőrök halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt. A nyomozás során derült ki, hogy a balesetet okozó férfi két barátjával versenyzett a hídon, amikor elvesztette az uralmát a 700 lóerősre feltuningolt, RACE-001-es rendszámú Mercedese felett. Ez az ügy már a bíróság előtt van. Az Árpád hídi gázoló bűnösnek vallotta magát.