Tragikus baleset Újpesten: villamosgázolás a megállóban

Elütött a villamos egy férfit szerda délután a főváros IV. kerületében. A villamosgázolás egy helyi megállóban történt.
Halálos baleset történt szerda délután a IV. kerületben: a villamosgázolás a Szent István téri villamosmegállóban következett be, ahol egy férfit gázolt el a jármű – írta a Blikk.hu.

Halálos villamosgázolás árnyékolja be az estét (Illusztráció)
Halálos villamosgázolás árnyékolja be az estét (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Baleset volt a villamosgázolás

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a gázolás következtében a sínre zuhant. A kiérkező járőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, amit a mentők emelt szinten folytattak, de a szakszerű ellátás ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni. A BRFK hozzátette, hogy az eset során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, ezért eljárást nem indítottak.

