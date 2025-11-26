Tragikus baleset Újpesten: villamosgázolás a megállóban

Halálos baleset történt szerda délután a IV. kerületben: a villamosgázolás a Szent István téri villamosmegállóban következett be, ahol egy férfit gázolt el a jármű – írta a Blikk.hu.

Halálos villamosgázolás árnyékolja be az estét (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Baleset volt a villamosgázolás

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a gázolás következtében a sínre zuhant. A kiérkező járőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, amit a mentők emelt szinten folytattak, de a szakszerű ellátás ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni. A BRFK hozzátette, hogy az eset során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, ezért eljárást nem indítottak.

