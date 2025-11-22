Hírlevél

villamosmegálló

Villamosmegállóban parkolt, most seperheti a törmelékeket – videóval

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Fura videót osztottak meg a TikTokon. Egy autóvezető Budapesten a Nagykörúton villamosmegállóban parkolta le az autóját, baleset lett a vége.
villamosmegállópéntekesteBudapestfelelőtlenNagykörútKRESZbalesetsofőrparkolás

Elképesztő felvételt osztottak meg a TikTokon. Egy összetört autó parkolt Budapesten egy villamosmegállóban a Nagykörúton.

villamosmegálló
Baleset történt Budapesten pénteken 21:30 óra körül a Nagykörúton egy villamosmegállóban Fotó: Tiktok

Baleset a villamosmegállóban

Úgy látszik, az autó vezetője nem ismeri a KRESZ szabályait, villamosmegálóban parkolta le a kocsiját, reménykedve abban, megússza baleset nélkül. Nem így történt... 

A baleset körülményeiről egyelőre a hatóságok nem közöltek részletes információkat, amint ez megtörténik, tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat a felelőtlen parkolás következményeiről.

@danrobertdan96 #baleset #budapest ♬ eredeti hang - danrobertdan96

Szokatlan balesetet rögzített egy fedélzeti kamera a fővárosban: egy megtermett vaddisznó nem az autók elé rohant, ahogy az általában történni szokott, hanem oldalról csapódott neki egy kocsinak. Az eset egy Lexus vezetőjével történt a forgalmas Budaörsi úton. A részletekért kattintson az Origóra!

 

 

