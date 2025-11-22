Villamosmegállóban parkolt, most seperheti a törmelékeket – videóval

Elképesztő felvételt osztottak meg a TikTokon. Egy összetört autó parkolt Budapesten egy villamosmegállóban a Nagykörúton.

Baleset történt Budapesten pénteken 21:30 óra körül a Nagykörúton egy villamosmegállóban Fotó: Tiktok

Baleset a villamosmegállóban

Úgy látszik, az autó vezetője nem ismeri a KRESZ szabályait, villamosmegálóban parkolta le a kocsiját, reménykedve abban, megússza baleset nélkül. Nem így történt...

A baleset körülményeiről egyelőre a hatóságok nem közöltek részletes információkat, amint ez megtörténik, tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat a felelőtlen parkolás következményeiről.

