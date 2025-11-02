Társasházi rémálom: átaludta a csőtörést az idős férfi, úszott az egész ház

Pénteken, nem sokkal éjfél előtt súlyos csőtörés volt egy zalaegerszegi társasházban. Ekkor kezdődött minden ilyen ingatlanban lakó rémálma: a tulajdonos átaludta az eseményeket és a víz akadálytalanul folyt ki a folyosóra és az alsóbb lakásokba. A lakók hiába próbáltak bejutni a lakásba, a tulajdonos, egy idős férfi nem válaszolt – írta meg a Zaol.hu.

Eltört egy vízcső, az ingatlanban 5 centiméter magasan állt a víz

Fotó: Unsplash (illusztráció)

A víz elöntötte a folyosót is

Előbb az alsó lakások áztak be, aztán már a zárt ajtón keresztül a folyosón és lépcsőkön hömpölygött a víz. A lakáshoz hamarosan tűzoltók érkeztek ki. Hamar kiderült, hogy a tulajdonosnak kutya baja, csak olyan mélyen aludt, hogy nem vette észre a csobogást és a dörömbölést sem. A vizet a tűzoltók zárták el, majd a felgyülemlett mennyiségét eltávolították a helyszínről.

