Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Látta már?

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

éjfél

Társasházi rémálom: átaludta a csőtörést az idős férfi, úszott az egész ház

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken nem sokkal éjfél előtt a zalaegerszegi Hegyalja utcai társasházban csőtörés történt az egyik lakásban. Az ingatlanban élő idős férfi átaludta az eseményt, a lakás zárt ajtaján keresztül zúdult ki a víz a folyosóra. Végül a tűzoltók bejutottak a lakásba és elkezdték a víz kiszivattyúzását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
éjfélcsőtöréstársasházbanaggodalomvíz

Pénteken, nem sokkal éjfél előtt súlyos csőtörés volt egy zalaegerszegi társasházban. Ekkor kezdődött minden ilyen ingatlanban lakó rémálma: a tulajdonos átaludta az eseményeket és a víz akadálytalanul folyt ki a folyosóra és az alsóbb lakásokba. A lakók hiába próbáltak bejutni a lakásba, a tulajdonos, egy idős férfi nem válaszolt írta meg a Zaol.hu.

Eltört egy vízcső, az ingatlanban 5 centiméter magasan állt a víz
Eltört egy vízcső, az ingatlanban 5 centiméter magasan állt a víz
Fotó: Unsplash (illusztráció)

A víz elöntötte a folyosót is

Előbb az alsó lakások áztak be, aztán már a zárt ajtón keresztül a folyosón és lépcsőkön hömpölygött a víz. A lakáshoz hamarosan tűzoltók érkeztek ki. Hamar kiderült, hogy a tulajdonosnak kutya baja, csak olyan mélyen aludt, hogy nem vette észre a csobogást és a dörömbölést sem. A vizet a tűzoltók zárták el, majd a felgyülemlett mennyiségét eltávolították a helyszínről.

Nyáron csőtörés miatt szakadt be a talaj egy autó alatt Debrecenben. Még az autómentőket is értesíteni kellett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!