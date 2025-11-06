Kiderült: ezt mondta nagymamája a vonatbalesetben szörnyethalt fiatal lánynak

A keddi szentmártonkátai vonatbaleset öt fiatal életét követelte, köztük egy 18 éves lányét, Csilláét. A tinédzser nagymamája, Ilona teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy az unokája is abban az autóban ült, amit a Tokaj InterCity elgázolt – számolt be a Borsonline.hu.

Egy lányt a roncsok közül szabadítottak ki

Fotó: MÁV

A rendőrség közlése szerint a hat fiatal a tilos jelzés ellenére, a félsorompót kikerülve hajtott a sínekre, amikor a vonat elütötte őket. A járművet egy 24 éves férfi, K. Zoltán vezette, jogosítvány nélkül. Utasai mindannyian a barátai voltak – Robi, István, Csilla, Gábor és Viktória. Öten a helyszínen életüket vesztették, egy lány, Viktória kritikus állapotban kórházban fekszik.

A tragédia estéjén derült ki, hogy Csilla meghalt a vonatbalesetben

– Csillát én neveltem fel – kezdte megtörten Csík Istvánné Ilona, a lány nagymamája. Elmondása szerint az unokája egy ideje nem otthon lakott, hanem Viktóriáéknál. Csilla nemrég viszont hazalátogatott, de csak két napot töltött otthon.

Mondtam neki: kislányom, ne menj most a barátnődhöz, maradj itt velünk! Azt mondta, hogy mennie kell, mert segít nekik fát hozni vagy vinni, nem tudom. Aztán este már balesetet szenvedtek…”

A nagymama elmondása szerint a másik unokája hallotta a hangos szirénákat, és lement a vasúthoz, hogy megnézze, mi történt. Ekkor szembesültek vele, hogy Csilla életét vesztette. A nagymama könnyeivel küszködve mesélte, hogy Csillát kicsi kora óta ő nevelte. A lány szeptemberben töltötte be 18. életévét, kertészetben dolgozott, mindig vidám volt, és előtte állt az egész élet.

A helyszínen lévő unokám azonosította Csilla testét a helyszínelés végén. Annyi derült ki, hogy szét volt szakadva a nadrágja és a ruhája, a cipője pedig leröpült a lábáról. Az arca pedig brutálisan el volt torzulva. Nagyon rosszul vagyok, nem tudok aludni, képtelenség ezt feldolgozni”

– zárta a szavait.

Hatan utaztak az autóban, amelyet elsodort a vonat Szalkszentmártonnál. Öten a helyszínen meghaltak a vonatbalesetben

Fotó: MTI

Az esti kocsikázás és italozás tragikus véget ért. A fiatalok a vasút felé indultak, ahol Zoltán a piros jelzés ellenére kikerülte a félsorompót, és a sínekre hajtott. Ekkor a Tokaj InterCity elgázolta a járművet. A baleset egyetlen túlélője Viktória jelenleg is küzd az életéért.