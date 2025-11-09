Magához tért és már hazamenne a kórházból a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

Magához tért a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője, a 18 éves Viktória. A lányt válságos állapotban szállították kórházba, öt barátja pedig meghalt, amikor a 24 éves sofőr a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott és letarolta őket a 100 km/h sebességgel arra közlekedő Tokaj Intercity. A Tények.hu úgy tudja, bár még csak kicsit javult a fiatal nő állapota, már haza szeretne menni a kórházból. Korábban a községben elterjedt a szóbeszéd, hogy Viktória is életét vesztette a borzalmas balesetben, utóbb azonban az édesanyja cáfolta ezt.

Egyre csak gyűlnek a mécsesek a vonatbaleset fiatal áldozatai emlékére

Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

Példás összefogás a vonatbaleset érintettjeinek megsegítésére

A Pest vármegyei településen máig nem tudták feldolgozni a november 4-én történt szörnyű tragédiát. A mécsesekkel és koszorúkkal körülvett vasúti átjáróba folyamatosan érkeznek a megemlékezők: ki gyertyát gyújt, ki virágot hoz. Úgy tudni, a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak közös temetése lehet, hiszen mindannyian a községben laktak.

Az ott élők most összefogtak, és adományt gyűjtenek a gyászoló családoknak. A hozzátartozókat Bona Dávid számlaszámán lehet támogatni: 11773425-07117341. A közlemény rovatba elég annyit írni "Adomány".