Éjszakai vonatbaleset: embert gázolt az intercity Hajdúhadházon

A szerelvényen huszan utaztak. Súlyos vonatbaleset történt szerda éjszaka Hajdú-Biharban.
Vonatbaleset történt szerda éjszaka: a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity elgázolt egy embert Hajdúhadházon – számolt be a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Haon.hu. Hozzátették, a baleset a Hunyadi utcai vasúti átjáróban következett be.
A szerelvény a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el. A vonaton huszan tartózkodtak, a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasoknak leszállni a szerelvényről.
Nem vonatbaleset történt, mégis borult a vasúti menetrend
Szerda délelőtt nem mindennapi baleset okozott hatalmas közlekedési káoszt Miskolcon. Egy sósavat szállító kamion beszorult egy vasúti híd alá, amitől a vonatközlekedés gyakorlatilag térdre rogyott.
