Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

vonatbaleset

Éjszakai vonatbaleset: embert gázolt az intercity Hajdúhadházon

Tegnap, 7:49
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szerelvényen huszan utaztak. Súlyos vonatbaleset történt szerda éjszaka Hajdú-Biharban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetHajdúhadházavasútállomásvonatgázolásperon

Vonatbaleset történt szerda éjszaka: a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity elgázolt egy embert Hajdúhadházon – számolt be a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Haon.hu. Hozzátették, a baleset a Hunyadi utcai vasúti átjáróban következett be. 

Súlyos vonatbaleset történt szerda éjszaka Hajdúhadházon
Súlyos vonatbaleset történt szerda éjszaka Hajdúhadházon
Fotó: illusztráció / Napló-archív

A szerelvény a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el. A vonaton huszan tartózkodtak, a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasoknak leszállni a szerelvényről.

Nem vonatbaleset történt, mégis borult a vasúti menetrend 

Szerda délelőtt nem mindennapi baleset okozott hatalmas közlekedési káoszt Miskolcon. Egy sósavat szállító kamion beszorult egy vasúti híd alá, amitől a vonatközlekedés gyakorlatilag térdre rogyott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!