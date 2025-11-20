Éjszakai vonatbaleset: embert gázolt az intercity Hajdúhadházon

Vonatbaleset történt szerda éjszaka: a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity elgázolt egy embert Hajdúhadházon – számolt be a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Haon.hu. Hozzátették, a baleset a Hunyadi utcai vasúti átjáróban következett be.

Súlyos vonatbaleset történt szerda éjszaka Hajdúhadházon

Fotó: illusztráció / Napló-archív

A szerelvény a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el. A vonaton huszan tartózkodtak, a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasoknak leszállni a szerelvényről.

