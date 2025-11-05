Új kép jelent meg a szentmártonkátai halálos vonatbalesetről

Hatan utaztak abban az autóban, amely Szentmártonkátán, egy vasúti átjáróban ütközött össze egy InterCity szerelvénnyel. A tragikus vonatbalesetben öten a helyszínen életüket vesztették, egy embert a tűzoltók súlyos sérülésekkel mentettek ki a roncsok közül – őt életveszélyes állapotban szállították kórházba – írta a Borsonline.hu.

Öten haltak meg a szalkszentmártoni vonatbalesetben

Fotó: MÁV / máv

Tragikus hiba vezetett a halálos vonatbalesethez

A rendőrség tájékoztatása szerint a fénysorompó működött, a sofőr azonban a lezárt félsorompót megkerülve hajtott fel a sínekre, ahol a közeledő InterCity oldalról elütötte a járművet.

A szentmártonkátai vonatbaleset helyszínén a rendőrség hajnali három óráig dolgozott. Az eddigi vizsgálatok alapján a baleset az autót vezető sofőr hibájából történt. A vonaton senki nem sérült meg, a vasúti közlekedés reggelre helyreállt.