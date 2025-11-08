Ismét halálos vonatbaleset történt, most tehervonat gázolt el egy embert

Hírlevél

Tragédia történt szombaton az 1-es számú vasútvonalon. A vonatbaleset miatt a győri fővonalon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a szerelvények.
Halálos kimenetelű vonatbaleset történt szombaton az 1-es számú vasútvonalon. Almásfüzitő és Komárom között egy tehervonat elgázolt egy embert, emiatt a győri fővonalon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, és a baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani – adta hírül a Kemma.hu.

Halálos vonatbaleset történt Almásfüzitő és Komárom között 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az egész országot megrázta a szentmártonkátai vonatbaleset

Kedden este egy 24 éves sofőr a tilos jelzés és a leengedett sorompó ellenére a Tokaj Intercity elé hajtott, megölve ezzel saját magát és négy barátját. Édesapja szavaiból most kiderült, hogy miért hajthatott a sínekre a szentmártonkátai vonatbalesetet okozó fiatal. Részletek az Origo cikkében.
 

 

