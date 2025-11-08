Ismét halálos vonatbaleset történt, most tehervonat gázolt el egy embert

Halálos kimenetelű vonatbaleset történt szombaton az 1-es számú vasútvonalon. Almásfüzitő és Komárom között egy tehervonat elgázolt egy embert, emiatt a győri fővonalon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, és a baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani – adta hírül a Kemma.hu.

Halálos vonatbaleset történt Almásfüzitő és Komárom között

Az egész országot megrázta a szentmártonkátai vonatbaleset

