Háború

Folyamatos tüzérségi tűz, bekerítés és véres harcok: ez történik a fronton

Szentmártonkáta

Vonatbaleset: lekéste a buszt, ennek köszönheti az életét a szentmártonkátai fiú

Egy órával a tragédia előtt még videóhívásban beszélt a barátaival. A fiatalember elmondta, a későbbi áldozatok egy közeli benzinkúton iszogattak a szentmártonkátai vonatbaleset előtt.
SzentmártonkátaTokaj InterCityvonatbalesetsorompótragédia

Csak azért van még életben, mert lekéste a buszt, így nem tudott találkozni a többiekkel, pedig őt is hívták szórakozni. A Pest vármegyei településen lakó fiatalember a Tényeknek elmondta, hogy videóhívásban beszélt a barátaival az öt életet követelő szentmártonkátai tragédia előtt egy órával. A fiú elárulta, hogy a fiatalok egy közeli benzinkúton iszogattak a végzetes vonatbalesetet megelőzően.

Lekéste a buszt, ezért nem lett a vonatbaleset áldozata
Lekéste a buszt, ezért nem lett a vonatbaleset áldozata Fotó: TV2/Tények.hu

Mint ismert, kedd este Szentmártonkátánál egy személyautó a tilos jelzés és a leengedett sorompó ellenére a sínekre hajtott, ahol letarolta a 100 km/h sebességgel arra haladó Tokaj Intercity. Az öt fiatalember életét követelő vonatbaleset okozója valószínűleg ittasan, jogosítvány nélkül ült a volán mögé.

Életben van a vonatbaleset hatodik sérültje 

Habár Szentmártonkátán elterjedt a szóbeszéd, hogy a tragédiában az ötszemélyes gépkocsi hatodik utasta, a 19 éves Viktória is életét vesztette, kiderült, hogy a lány ugyan kritikus állapotban van, de még él.

 

