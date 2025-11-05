Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

nyugalom

Összetört családok, némán álló barátok – megrázó búcsú a szentmártonkátai vonatbaleset áldozataitól

Szentmártonkátán tragédia történt november 4-én este. A vonatbaleset öt ember életét követelte, a családtagok és barátok pedig a közösségi oldalakon versekkel és üzenetekkel búcsúznak tőlük.
nyugalom

Felfoghatatlan vonatbaleset történt november 4-én este Szentmártonkátán. A Vasútsoron lévő átjárónál egy autó a piros jelzés ellenére a közeledő Tokaj Intercity elé hajtott. A vonat olyan erővel ütközött a járműnek, hogy több száz méteren át tolta maga előtt a kocsit.

Hatan utaztak az autóban, amelyet elsodort a vonat Szalkszentmártonnál. Öten a helyszínen meghaltak a vonatbalesetben.
Fotó: MTI

Gyászolnak a vonatbaleset áldozatainak hozzátartozói

A személyautóban hatan utaztak – öten a helyszínen életüket vesztették. Egy ember életveszélyes sérülésekkel került kórházba, az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért. A Bors információi szerint az egyik áldozatot csak a tűzoltók tudták kiszabadítani a roncsból. A balesetben elhunyt fiatalok rokonai és barátai teljesen összeomlottak és a közösségi oldalakon búcsúznak szeretteiktől: többen mécsesre cserélték profilképüket, mások megható üzeneteket tettek közzé.

Drága bátyám… Nem tudtam elbúcsúzni tőled, csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, de a hangom elakadt a sötét peremén

– írta az egyik áldozat testvére.

Egy másik hozzátartozó verssel búcsúzott testvérétől:

Ma egy csillag lehullott örökre. 
A perc megnémult, az idő megállt. 
Ma egy fuvallat, mely megérintett, és tudtam, már nincs új találkozás. 
Búcsú nélkül mentél el, és vitted magaddal szíved fájdalmát, csendjét. 
Ez a reggel hamut szórt a nyugalom vizére, hol az irgalom tajtékban hever, s a bűnbocsánat egy szál virága feloldja az űrt, mely idővel eggyé válik. 
A szó jéggé dermed, a szív sajog, csak egy hullócsillag világlik ki a sok közül, melynek fénye vezet, s beragyogja az égboltot szeretete. 
Drága öcsém mindörökre szeretlek🖤🤍😭😭😭

A vonaton utazók közül senki sem sérült meg, a forgalom pedig szerda hajnalra helyreállt. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

