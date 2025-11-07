Újabb vonatbaleset: halálra gázolt egy nőt az egri vonat

Vonatbaleset miatt helyszínelés lassítja a közlekedést a Budapest–Hatvan–Miskolc vasútvonalon. A Heol.hu tájékoztatása szerint Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon haladhatnak a szerelvények, ezért 10–30 perces késésekre, kimaradó, illetve módosított útvonalon közlekedő járatokra is számítani kell.

Halálos vonatbaleset Rákos és Pécel között, egy nő halt meg

Fotó: Illusztráció/MW

Vonatbaleset bénítja a vasúti forgalmat

A balesetben érintett vonat az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra tartó IR 557-es Agria InterRégió volt. Az utasokat egy másik szerelvényre szállították át, míg a mögötte haladó, Gödöllőről indult S80-as járat (3125) is feltorlódott a vonalon.

A rendőrség közölte, hogy az Agria InterRégió egyik szerelvénye elütött egy nőt, aki a helyszínen meghalt. A tragédia a XVII. kerületben, a Ferihegyi út közelében történt, nyílt pályán. Az eddigi információk alapján a nő feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

A Budapest–Gödöllő közötti S80-as vonatok jelenleg nem közlekednek, helyettük a Mátra és az Agria InterRégió vonatok állnak meg a kimaradó állomásokon, többek között Rákosligeten, Rákoscsaba-Újtelepen és Rákoscsabán. A helyszínelés ideje alatt mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a szerelvények. A késések és járatmódosítások a kora délutáni órákig is eltarthatnak.

