Összeomlott a vonatbaleset legfiatalabb áldozatának édesanyja – mentőt kellett hívni

Mentőt kellett hívni a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatának édesanyjához, mert összeomlott a tragédia után – közölte a Borsonline.hu. Kedden este Szentmártonkátán borzalmas baleset történt, amikor a 24 éves Zoltán barátaival – Viktóriával, Csillával, Istvánnal, Gáborral és a 16 éves Robikával – inni és kocsikázni indult. A férfi a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott. Éppen akkor érkezett a Tokaj Intercity. A balesetben öten azonnal meghaltak, egy utast pedig kórházba vittek. A tragédia lefiatalabb áldozatának testvére beszélt a lapnak.

Öten haltak meg a szalkszentmártoni vonatbalesetben

Fotó: MÁV

Összetört a vonatbaleset áldozatának édesanyja

Dániel elárult,hogy az öccse ült az anyósülésen, amikor megtörtént a felfoghatatlan tragédia.

Piros lámpát kaptak a vasútnál, de a sofőr kikerülte a sorompót… A vonat pont oldalról kapta el őket és több száz méteren keresztül tolta az autót maga előtt"

– kezdte az áldozat testvére.

A család azonnal értesült a balesetről, szomszédok voltak Zoltánnal, aki az autót vezette a végzetes estén. A férfi családja értesítette őket a tragédiáról. Dánielt pedig a testvérei hívták azzal, lehet, hogy az öccséék balesetet szenvedtek, ezért azonnal a helyszínre sietett, ahol édesanyja már várta őket.

Az asszony rohamot kapott, amikor meglátta a roncsot.

Csak azt szerette volna megtudni, hogy a kisfia is az autóban volt-e, hiszen korábban előfordult, hogy hamarabb hazament gyalog. Ezúttal azonban végig a társasággal maradt.

Azt mondta a rendőr, hogy nem szenvedett… Anya összeomlott. Azóta is nyugtatókon él. Ugyanazt hajtogatja, amit látott a helyszínen. Képtelenek vagyunk felfogni, hogy az öcsém nincs többé. Még másnap is mentőt kellett hívni anyuhoz, mert rohamai vannak… Mi nem haragszunk senkire, de Zolira igen, hiszen nem először csinált ilyet, mindig csalta magával a kisebbeket"

– zárta sorait a férfi.

A keddi szentmártonkátai vonatbalesetben a 18 éves Csilla is meghalt. A lány nagymamája is azonnal összeomlott, amikor megtudta, hogy az unokája is abban az autóban ült, amelyet a Tokaj InterCity elgázolt. Részletek az Origo.hu oldalán.