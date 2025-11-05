Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

– A vonatbaleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – az elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZ-t megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre – közölte a MÁV. Tehát a szerencsétlenség vagy a sofőr figyelmetlenségéből, vagy a gondatlanságából adódott.

Hatan utaztak az autóban, amelyet elsodort a vonat Szalkszentmártonnál. Öten a helyszínen meghaltak a vonatbalesetben

Fotó: MTI

Vonatbaleset: öt halott, egy ember életveszélyben

Az Intercity vonat kedden este kilenc óra után ütközött egy személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették a balesetben.

Öten haltak meg a szalkszentmártoni vonatbalesetben

Fotó: MÁV

A helyszínre érkező tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből. A sérült életéért most is küzdenek az orvosok. A vonatban nem sérült meg senki, a közlekedés szerdán hajnalban helyreállt.