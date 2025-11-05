Újabb tragikus hír érkezett a szentmártonkátai vonatbalesetről

Kedden késő este Intercity vonat ütközött egy személygépkocsival a Pest vármegyei Szentmártonkátán. Az autóban hatan ültek, öten azonnal életüket vesztették. Az orvosok egészen mostanáig küzdöttek a vonatbaleset hatodik áldozatának életéért, aki a Bors információi szerint a kórházban meghalt.

Öten haltak meg a szalkszentmártoni vonatbalesetben

Fotó: MÁV

Hat áldozata lett a vonatbalesetnek

A MÁV információi szerint az átjáróban működtek a jelzőlámpák és a sorompók, az autó pedig a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. A szemtanúk szerint legalább 500 méteren át tolta maga előtt a vonat a ronccsá tört járművet, amiben hatan utaztak.