Kedd este a Pest vármegyei Szentmártonkátánál egy gépkocsi a sínekre hajtott és összeütközött az ott nagy sebességgel érkező személyvonattal. Kiderült, hogy az öt fiatalember életét követelő vonatbalesetet okozó 24 éves sofőr valószínűleg ittasan, jogosítvány nélkül vezetett. A hatodik utast, a 19 éves Viktóriát a mentők kórházba szállították, és bár a községben elterjedt, hogy végül ő is életét vesztette, most azonban az édesanyja cáfolta ezt. Az asszony a Borsonline.hu-nak elmondta: a lánya rettenetes állapotban, de még életben van.

Nagy Márta egyik gyermeke meghalt, a másik élet-halál közt a vonatbaleset után Fotó: Bors

Az anyát, aki éppen dolgozott, egy ismerőse hívta fel a szörnyű hírrel, hogy az egyik gyereke meghalt, a másik pedig kórházban van.

Éjszakára mentem munkába, nem tudom mikor mentek el a gyerekek itthonról. A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült. Annyira szép kislány volt! Szegény borzasztóan néz ki. Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják”

– mesélte a könnyeivel küszködve a Borsnak Nagy Márta.

Viktória öccse, a 17 éves Gábor szörnyethalt a vonatbalesetben

Az összetört édesanya arról is beszélt, hogy a fián nem volt sérülés.

Őszintén semmit nem tudunk, csak azt, hogy egy ember miatt elveszítettem a gyerekemet. Ráadásul lehet, hogy elveszítem a másikat is. Ezt soha nem tudom majd feldolgozni. Teljesen összeroppantunk. Sajnos ismertük a Zolit (a sofőrt – a szerk.) is. Összejártak, mi próbáltuk ellenezni ezt nekik, mert korábban is sok probléma volt a fiúval. A másik lány, a Csilla ő velünk lakott egy ideje. Ha magához tér a lányom, nem is tudom hogy mondjam el, hogy meghalt az öccse és a legjobb barátnője. Jelenleg kritikus állapotban van”

– zárta szavait az édesanya.