Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

A rendőrök és a mentők is percek alatt a helyszínre értek kedd este, miután Szentmártonkátánál egy személyautó a sínekre hajtott és összeütközött a vonattal. A hat ember életét követelő vonatbalesetről most kiderült, az autót vezető fiatal sofőr valószínűleg ittas állapotban, jogosítvány nélkül okozta a balesetet – írta meg a Borsonline.hu, akiknek a megtört apa nyilatkozott.
Igazoltatás elől menekülhettek a vonatbaleset áldozatai a tragédia előtt
Családi házukban, a rokonok körében fogadta a Bors munkatársait az idősebb Zoltán – annak a fiatal férfinak az édesapja, aki a Szentmártonkátán történt tragikus vonatbaleset során életét vesztette öt barátjával együtt. A 24 éves fiú vezette azt az autót, amely a Vasútsoron lévő vasúti átjáróban a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, és összeütközött a közeledő személyvonattal.
Zoli és a barátai beültek az autóba és kocsikázni indultak, de mivel fogyasztottak alkoholt, ezért féltek a rendőröktől. A fiamnak nem volt jogosítványa, emiatt is tartott attól, hogy megállítják. A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Viktória és az öccse, Gábor és még egy lány”
– kezdte az apa.
A baleset előtt egy órával a rendőrök intézkedni akartak velük szemben, de a fiatalok nem álltak meg. Ezt követően Tápióságra hajtottak, ahol egy benzinkútnál ismét észrevették őket, de onnan is elmenekültek. Ekkor fordultak vissza, és a vasút felé vették az irányt. Az édesapa szerint az is elképzelhető, hogy fia is ivott.
Ittasan, jogosítvány nélkül furikáztak
A tragédia után az egyik lánya hívta fel az édesapát, hogy vonatbaleset történt, és talán az autó Zolié volt.
A kocsi ott volt a vonatnál. Az egyik lány ott feküdt a köves úton kiterítve, próbálták megmenteni az életét. Őt végül el is vitték a mentők. Azt hallottuk, reggelre ő is meghalt… A fiamékat nem láttuk, nem engedtek oda. Öt méterre voltam a kocsitól, de elzavartak. Három órán keresztül ott álltunk és utána jöttek hozzánk és név szerint felsorolták, hogy kik haltak meg. Még csak 24 éves volt a kisfiam”
– tette hozzá az édesapa.
Zoltán édesapja elmondta, hogy korábban is előfordult, hogy fia ittasan ült a volán mögé. Az autót mindössze egy nappal a tragédia előtt vásárolta. Teljesen új volt még a jármű, Zoltán pedig Pesten dolgozott kőművesként. Felesége és egy kisfia is volt. A család teljesen összeomlott, a kisfiúnak pedig egyelőre nem mondták el, mi történt az apjával.