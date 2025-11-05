Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

Kedden este tragikus szerencsétlenség történt a Pest vármegyei Szentmártonkátánál. A Budapestre tartó Tokaj Intercity egy autóval ütközött egy vasúti átjárónál, a szerelvény ezután több száz méteren át tolta maga előtt az autót. A hat utas közül öt a helyszínen meghalt, a hatodik áldozat pedig a kórházban vesztette életét.

Hatan utaztak az autóban, amelyet elsodort egy Intercity Szalkszentmártonnál. Öten a helyszínen meghaltak a vonatbalesetben, a hatodik áldozat a kórházban hunyt el

Fotó: MTI

Vonatbaleset: ezért történt a tragédia

A MÁV azt közölte a szerencsétlenség kapcsán, hogy az átjáróban működtek a jelzőlámpáik és sorompók. A balesetező autó ezeket megkerülve gurult a sínekre, majd itt sodorta el a szerelvény.

A Blikk a helyszínen megtudta, hogy az autót vezető K. Zoltán és utasai bulizni voltak az este. Éppen azt ünnepelték, hogy a sofőr három hét haladékot kapott egy korábbi közlekedési bírság befizetésére.

A lapnak megszólalt a sofőr apja is, aki elmondta: már egymillió forintot fizetett ki fia közlekedési kihágásai miatt. A férfi szerint öt gyermeke közül csak Zoltán volt fiú, ezért mindent megengedett neki.

Sajnos én is megtudtam, hogy tegnap este ünnepeltek, buliztak, nem tartom kizártnak, hogy ittak. Zolinak voltak gondjai a közlekedési rendőrökkel, meg is kérdeztem őket, hogy tegnap este igazoltatták-e vagy üldözték-e a fiamat, de állítólag nem történt ilyesmi. Zoli még 8:20-kor felhívott, hogy minden rendben, kicsit ünnepelnek három barátjával – köztük egy 15 éves sráccal és két lánnyal voltak, ők 16 és 17 évesek voltak. Több helyen is jártam már, ahol mesélték, hogy valóban fogyasztottak alkoholt. Hogy Zoli ivott-e vagy sem, azt nem tudom. Nagyon szeretett vezetni, gyorsan vezetett, de ittasan soha. Itt most az egész falu gyászol. Nem tudom, hogy fogok a szomszédom szemébe nézni, mert annak a 30 éves fia is ott halt meg, abban az autóban, amit én vettem a Zolinak”

– mondta a megtört apa, idősebb K. Zoltán a Blikknek.