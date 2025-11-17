Hírlevél

Rendkívül

szentmártonkátai vonatbaleset

Szívszaggató búcsú: sírva kísérte utolsó útjára terhes felesége a vonatbaleset sofőrjét

Zoltánt hétfő délelőtt kísérték utolsó útjára, miközben várandós felesége és édesanyja összeomlottak a fájdalomtól. A fiú volt a sofőrje annak az autónak, amely az öt áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbaleset során a vonat elé hajtott.
A szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát, a mindössze 24 éves Zoltánt hétfő délelőtt kísérték utolsó útjára szerettei. Hatalmas gyászoló tömeg gyűlt össze, hogy hófehér rózsákkal búcsúzzon a fiatal férfitól. A szerencsétlenség okozta fájdalom összetörte a családtagokat: Zoltán felesége és édesanyja is összeomlott a temetésen – írta a Borsonline.hu.

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét
Fotó: Bors 

Végső nyugalomra helyezték a vonatbaleset egyik áldozatát

A fiatal Zoltánt családja és barátai helyezték végső nyugalomra a szentmártonkátai katolikus temetőben. Zoltán felesége azonban úgy ítélte meg, hogy a hatéves kisfiuk számára jobb, ha nem vesz részt az édesapja búcsúztatásán.

A temető bejáratánál már hallani lehetett a család szívbemarkoló zokogását. A férfi édesapja korábban elárulta, hogy Zoltán – akit mindenki csak Zozóként ismert – az egyetlen fia volt. A feleség a tragédia súlya alatt teljesen összeomlott, képtelen feldolgozni szerelme hirtelen elvesztését.

Kisfiát nem engedték a temetésre
Fotó: Bors 

A megható gyászbeszédet követően a család körbevette Zoltán hófehér koporsóját, és így kísérték végső nyughelyére. A szertartás élén az állapotos feleség haladt, akit édesanyja támogatott. Mögöttük Zoltán szülei mentek, akik szintén összeomlottak a kimondhatatlan fájdalomtól.

Amikor a fiatal férfi koporsóját leengedték a sírba, a feleség szívszaggató kétségbeeséssel kiáltott fel: 

Ne! Belehalok! Hozzátok vissza!"

 – zokogta az asszony.

Mécsesek árasztották el a vasúti átjárót
Fotó: Bors 

November 4-én szörnyű tömegbaleset történt Szentmártonkátán. A Bors beszámolója szerint hat fiatal – köztük Zoltán (a sofőr), Robika, István, Csilla, Viktória és Gábor – indult el egy autós, italozós éjszakára.

Az este tragikus véget ért: Zoltán, aki a baleset előtti napon vásárolta a járművet, ráadásul nem is rendelkezett jogosítvánnyal, a piros jelzés ellenére kikerülte a félsorompót és ráhajtott a vasúti sínekre. Az ott közlekedő Tokaj Intercity azonnal elgázolta őket, a vonat az autót mintegy 500 méteren át tolta maga előtt. A borzalmas ütközésben öten a helyszínen életüket vesztették; egyedül a 19 éves Viktória maradt életben, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A tragédia helyszínén, a vasútállomás közelében a helyiek azóta is gyertyákkal és koszorúkkal emlékeznek a fiatal áldozatokra.

A tragédia hátteréről, az egyetlen túlélő felébredéséről és az áldozatoknak küldött megható üzeneteiről az Origo.hu oldalán olvashatnak bővebben.

 

