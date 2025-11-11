November 4-én este Szentmártonkátán történt tragédia, ahol öt fiatal vesztette életét, miután autójukat elgázolta a Tokaj Intercity. A vonatbaleset egyetlen túlélője, a 19 éves Viktória súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Néhány napig az életéért küzdöttek az orvosok, de mostanra végre magához tért, és már beszélni is tudott a családjával – írta a Borsonline.hu.

A 2025. október 4-i szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője a 19 éves Viktória

Fotó: MTI

Viktória még nem tudja, hogy öccse meghalt a vonatbalesetben

A 24 éves Zoltán vezette az autót, amelyben barátai, Robi, István, Csilla, Gábor és testvére, Viktória utaztak. A sofőr kikerülte a félsorompót, és a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol a Tokaj Intercity elgázolta a járművet. Viktória életéért napokig küzdöttek az orvosok, de azóta jobban van, már magához tért, eszik, és hamarosan megpróbálják talpra állítani. A lány szerettei már beszéltek vele, de egyelőre nem tudja, mi történt pontosan és azt sem, hogy az öccse és a barátai meghaltak.

Nem emlékszik semmire, de szerencsére már eszik és a mai napon megpróbálják talpra állítani, bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog"

– mondta el a Borsnak Nagy Márta, a lány édesanyja. Amikor Viktória magához tért, megkérdezte a családjától, mi történt vele. Szerettei azonban azért, hogy megóvják őt a tragédia lelki terhétől, és még ne kelljen szembesülnie az öccse és legjobb barátnője halálhírével, azt mondták neki, hogy egy autó gázolta el.

Még nem mertük elmondani neki azt, hogy valójában mi történt vele. Még az öccséről sem tud. Éppen ezért azt mondtuk, hogy elgázolta egy autó. Ő csak annyit kérdezett, hogy: „miért nem az fekszik itt helyette, aki ezt tette vele?” Tőlem kérdezte, hogy mit tudok, mondtam, hogy én semmit. Rohantam egyből hozzá a kórházba. Most az a lényeg, hogy felépüljön. Szükségünk lesz szakember segítségére, mert nem tudjuk, hogyan mondjuk el neki a balesetet. Azt mondta, csak arra emlékszik, hogy lefeküdt aludni…. Másra nem. Mi pedig még a védelme érdekében váruk

– zárta sorait az édesanya.