Megrázó videón a szentmártonkátai vonatbaleset, másodperceken múlt 5 ember élete

Nyilvánosságra hozta a Rendészeti Államtitkárság azt a videót, amin az ütközés pillanata látszik a szentmártonkátai vonatbalesetben. Az egyik térfigyelő kamera által készített videón az látható, ahogy a vonat telibe kapta az autót, amit aztán 500 méteren át tolt maga előtt. A felvételből az is kiderül, hogy a sofőr, bár felelőtlenül a sínekre hajtott a tilos jelzés ellenére, iszonyú pechje is volt: ha csak egy kicsit előbb vagy később ér a vasúti átkelőhöz, egészen máshogy történik a tragédia.

A 2025. október 4-i szentmártonkátai vonatbaleset helyszínen készült fotója

Fotó: MTI

Videón a vonatbaleset

Mint arról korábban beszámoltunk, november 4-én este szörnyű baleset történt Szentmártonkátán. A 24 éves Zoltán autóval vitte bulizni barátait, az este azonban iszonyú tragédiával zárult: hatan ültek az autóban, öten pedig belehaltak a szörnyű ütközésbe, miután a sofőr a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. Az egyetlen túlélő a 19 éves Viktória volt, aki napokig életveszélyes állapotban feküdt a kórházban, ám jelenleg úgy tűnik, az orvosok sikerrel küzdöttek az életéért.

A vonat közel 500 méteren át tolta az autót maga előtt, mivel az ütközés előtt esélye sem volt lassítani, olyan gyorsan történtek az események.

A Rendészeti Államtitkárság hangsúlyozta a videó kapcsán:

A rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország közel 5500 vasúti átjáróját. De nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel.

A szentmártonkátai vasúti átjáróban hat fiatal élet tört ketté. Az egyetlen túlélő és az öt halálos áldozat családja, szerettei soha nem feledik azt a végzetes, de elkerülhető manővert.

Mindenkit hazavárnak! – írták a videóhoz.