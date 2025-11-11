Szívszaggató sorok: zokogva búcsúzott a szentmártonkátai sofőr húga

A november 4-i szentmártonkátai vonatbalesetben a hat utasból öt fiatal meghalt, akik a huszonnégy éves Zoltán autójába ültek be. A sofőr a tilos jelzés ellenére kikerülte a félsorompót és ráhajtott a sínekre. Az ott közlekedő Tokaj Intercity azonnal elgázolta a járművet. Egy fiatal lány élte túl az ütközést, a másik öt ember a helyszínen meghalt. Most Zoltán kishúga búcsúzott el bátyjától – írta a Borsonline.hu.

Húga búcsúzik a vonatbalesetben meghalt sofőrtől

Fotó: Bors/olvasói fotó

Családja búcsúzik a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjétől

A baleset okozó járművet egy 24 éves fiatalember, Zoltán vezette. A fiatal férfinek rendezett családi élete volt: egy 6 éves kisfia mellett felesége újabb gyermeket várt, aki hamarosan megszületik. A család most teljesen összetört.

A sofőr édesapja a tragédia másnapján a kamerák előtt is nyilatkozott. „A fiamnak nem volt jogosítványa, ráadásul alkoholt fogyasztottak, emiatt is tartott attól, hogy megállítják” – adott magyarázatot a férfi, hogy mi miatt hajthatott a sínekre a fia.

Engem úgy értesítettek, hogy baleset történt… Nekem Zoli az egyetlen fiam volt. Ráadásul van egy kisfia, és hamarosan megszületik a második gyerekük is. A kicsinek még el se mondtuk, hogy meghalt az apja."

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben

Fotó: MÁV

Zoltán teljes rokonsága összegyűlt, hogy megemlékezzen a fiatal férfiről. A tragédia óta többen is megható közös fotót vagy üzenetet tettek közzé Zoltán emlékére. A férfi húga szívszaggató verssel búcsúzott testvérétől:

Drága bátyám... Nem tudtam elbúcsúzni tőled, Csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, De a hangom elakadt a sötét peremén. Most is beszélek hozzád néha, a semminek, a csillagoknak talán. De választ soha nem hoz a szél…”

– írta Zoltán testvére.

A vonatbaleset egyetlen túlélője magához tért

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, Viktóriát súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Édesanyja elmondta, hogy lánya állapota javult, magához tért, és már a hazatérést sürgeti. A komoly sérülései miatt azonban további kórházi ellátásra van szüksége. Jelenleg nem emlékszik a tragédiára, és családja még nem közölte vele a baleset pontos részleteit. Félnek ugyanis, hogy feldúlják azzal, hogy az öccse és a barátai meghaltak az ütközésben.

A vonatbalesetről az Origo.hu is többször beszámolt, itt nyomon követheti az események alakulását.