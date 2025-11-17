Hétfőn napközben, családja és barátai körében tartották a szentmártonkátai vonatbaleset okozójának és egyben egyik áldozatának temetését – számolt be a Bors. A tragédiában elhunyt 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amelyet november 4-én a Tokaj Intercity gázolt el a település vasúti átjárójában.

A szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét eltemették hétfőn napközben

Fotó: Bors

Mindenkit tragikusan ért a vonatbaleset

A szentmártonkátai vonatbalesetben öten – Zoltán, István, Csilla, Robika és Gábor – haltak meg, egyedül a 19 éves Viktória élte túl az eseményt életveszélyes sérülésekkel. A baráti társaságból elsőként a sofőrt, Zoltánt helyezték örök nyugalomra hófehér koporsóban, akit terhes felesége és összeomlott családja gyászolt. A férfi édesapja megerősítette, hogy Zoli (Zozó) volt az egyetlen fia, akinek ráadásul nem volt jogosítványa, és az autóját is a tragédia előtt vette. A család felfoghatatlan fájdalmát növeli, hogy a hatéves kisfiúnak még nem merték elmondani, hogy édesapja, akinek egy hónap múlva születik meg a második gyermeke, soha többé nem tér haza.

A temetésről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

A temetésről szóló cikket az Origo.hu oldalán olvashatják el.