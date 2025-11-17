Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn napközben eltemették Zoltánt, a férfit, aki azt az autót vezette, amelyet a Tokaj Intercity gázolt el a település vasútállomásán, öt ember azonnali halálát okozva. A tragédiát egyetlen nő élte túl, aki a súlyos vonatbaleset utasai között volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentmártonkátai vonatbalesetterhessofőrautófeleségcsaládtragédia

Hétfőn napközben, családja és barátai körében tartották a szentmártonkátai vonatbaleset okozójának és egyben egyik áldozatának temetését – számolt be a Bors. A tragédiában elhunyt 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amelyet november 4-én a Tokaj Intercity gázolt el a település vasúti átjárójában.

A szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét eltemették hétfőn napközben
A szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét eltemették hétfőn napközben
Fotó: Bors 

Mindenkit tragikusan ért a vonatbaleset

A szentmártonkátai vonatbalesetben öten – Zoltán, István, Csilla, Robika és Gábor – haltak meg, egyedül a 19 éves Viktória élte túl az eseményt életveszélyes sérülésekkel. A baráti társaságból elsőként a sofőrt, Zoltánt helyezték örök nyugalomra hófehér koporsóban, akit terhes felesége és összeomlott családja gyászolt. A férfi édesapja megerősítette, hogy Zoli (Zozó) volt az egyetlen fia, akinek ráadásul nem volt jogosítványa, és az autóját is a tragédia előtt vette. A család felfoghatatlan fájdalmát növeli, hogy a hatéves kisfiúnak még nem merték elmondani, hogy édesapja, akinek egy hónap múlva születik meg a második gyermeke, soha többé nem tér haza. 
A temetésről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

A temetésről szóló cikket az Origo.hu oldalán olvashatják el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!