Furcsa üzenetet hagyott halála előtt az isaszegi vonatgázolás fiatal áldozata

November 9-én vonatgázolás történt, amikor a Rákosról 9:16-kor Gödöllőre tartó S80-as vonat a nyílt pályán elütött egy fiatalt Isaszegnél. A Borsonline.hu információi szerint az áldozat egy 16 éves helyi lány, Amira volt, akit barátai csak Bogiként ismertek. A fiatal önszántából lépett a szerelvény elé.

Halálos vonatgázolás történt Isaszegnél vasárnap délután

Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Nagyon sokáig voltunk barátnők... Bogi – mert mindenki így hívta, bár nem ez volt a valódi neve – sokszor volt szomorú. Egyedül a barátját szerette igazán, ő volt a mindene. Úgy hallottam, nem sokkal a tragédia előtt csúnyán összevesztek. A legtöbben azt gondolják, ez vezethetett a végzetes döntéséhez"

– mondta el a lapnak a lány egy ismerőse.

16 éves lány az isaszegi vonatgázolás áldozata

Bogi a közösségi médiában is aktív volt, főként párjával közös képeket és videókat osztott meg. De a tragédia előtti bejegyzése aggodalomra adott okot, amit senki nem vett észre.

,,Majdnem leszúrtak.

„Boldog kapcsolatban vagyok.

„Lelki traumát okozott nekem az osztálykirándulás.

„Szerintem skizofréniában szenvedek.

„Nincsenek barátaim.

A tragédia után barátai és követői együttérző üzenetekkel árasztották el az oldalát:

Mit csináltál, Zami?” Édesem, nagyon hiányzol, megszakad a szívem!”

Míg mások azt írták:

Felfoghatatlan... Mit tettél?” Hiányozni fogsz.”

Beluzsárné Belicza Andrea, a MÁV Zrt. szóvivője az MTI-nek elmondta: a vonat Isaszegnél, a nyílt pályaszakaszon gázolt el egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a Rózsa utca közelében történt. A szerelvényen nyolc utas tartózkodott, akiknek a gödöllői hivatásos tűzoltók segítettek biztonságosan leszállni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.