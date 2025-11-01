Ismét embert gázolt a vonat Magyarországon

A MÁV tájékoztatása szerint szombat este Kisteleknél egy embert gázolt el a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre induló Napfény Intercity vonat (IC 716) - számolt be róla a Délmagyar.hu.

Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Mintegy kétszáz utas tartózkodott a vonaton

A helyszínre a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a mentési munkálatok mellett az utasok biztonságos leszállítását is segítették – közölte a katasztrófavédelem.

A baleset következtében a Szeged felé vezető fővonalon meghosszabbodott menetidőre, valamint Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

