Vonatgázolás Zalaegerszegen: Mercedes hajtott a sínekre

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint Zalaegerszegen, a Szövetkezet utca kereszteződésénél vonatgázolás történt. A járművezetőnek sikerült önerőből kiszállnia az autóból. A helyi hivatásos tűzoltók azonnal áramtalanították a gépjárművet, és gondoskodtak a vonaton utazó mintegy ötven ember biztonságos leszállásáról – írta a Zaol.hu.

Vonatgázolás történt Zalaegerszegen

Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Figyelmen kívül hagyott fénysorompó okozta a vonatgázolást

Péntek délután 14 óra 30 perckor Zalaegerszegen, a Hegyi út vasúti átjárójában egy női sofőr Mercedes A típusú autójával áthajtott a síneken, figyelmen kívül hagyva a fénysorompó tilos jelzését, és letörte a félsorompót. A beérkező vonat a gépkocsi hátsó részének ütközött. A hölgy csak a kezét fájlalta, ezért a mentőszolgálat vélhetően könnyű sérülésekkel szállította kórházba. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tekintheti meg.

