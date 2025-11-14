Hírlevél

Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

vonat

Vonatgázolás Zalaegerszegen: Mercedes hajtott a sínekre

40 perce
Pénteken egy Mercedes hajtott a sínekre a fénysorompó tilos jelzése ellenére Zalaegerszegen, ahol aztán egy szempillantás alatt a járműbe csapódott a szerelvény. A kocsi sofőrje a vonatgázolás után ki tudott szállni.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint Zalaegerszegen, a Szövetkezet utca kereszteződésénél vonatgázolás történt. A járművezetőnek sikerült önerőből kiszállnia az autóból. A helyi hivatásos tűzoltók azonnal áramtalanították a gépjárművet, és gondoskodtak a vonaton utazó mintegy ötven ember biztonságos leszállásáról – írta a Zaol.hu.

Vonatgázolás történt Zalaegerszegen
Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Figyelmen kívül hagyott fénysorompó okozta a vonatgázolást

Péntek délután 14 óra 30 perckor Zalaegerszegen, a Hegyi út vasúti átjárójában egy női sofőr Mercedes A típusú autójával áthajtott a síneken, figyelmen kívül hagyva a fénysorompó tilos jelzését, és letörte a félsorompót. A beérkező vonat a gépkocsi hátsó részének ütközött. A hölgy csak a kezét fájlalta, ezért a mentőszolgálat vélhetően könnyű sérülésekkel szállította kórházba. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tekintheti meg.

Megrázó videófelvétel jelent meg a nemrég történt tragikus szentmártonkátai vonatbalesetről, amelyben öt fiatal vesztette életét. A balesetről szóló cikket és a felvételt az Origo.hu oldalán tekinthetik meg.

 

