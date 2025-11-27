„Add elő a lányod!” – puskával a kézben indult udvarolni az idős férfi (videó)

Devecser környékén történt a nem mindennapi eset: egy 77 éves feldúlt férfi úgy döntött, hogy átmegy a szomszédjához, minden előzmény nélkül bekopogtatott, majd erőszakosan kérte a házigazdától, hogy találkozhasson a lányával. Miután a nő nem engedte be, a vita is gyorsan elfajult. A férfi betörte az ajtó üvegét és azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a házat, de a jelenet ezzel még nem ért véget – írta a Veol.hu.

Nem mindennapi zaklatás áldozata lett a szomszédasszony

Fotó: Police.hu

Nem ez volt az első eset a zaklatás során

November 25-én tett bejelentést a sértett asszony a rendőrségen és elmondta, hogy a félelemkeltő incidensek már többször megismétlődtek. Az sem egy alkalommal fordult elő, hogy az idős férfi puskával a kezében jelent meg a ház előtt.

A bejelentést követően a rendőrök másnap intézkedtek, a gyanúsítottat saját otthonában elfogták és kihallgatták. A házkutatás során a szóban forgó puskát is megtalálták, valamint hozzá tartozó 200 darab lőszert is, amelyet a hatóság azonnal le is foglalt.

A rajtaütés részletei az alábbi rendőrségi akció felvételén megtekinthető:

A 77 éves férfit a nyomozók letartóztatták, rongálás, fenyegetéssel egybekötött zaklatás, valamint lőfegyverrel való visszaélés miatt eljárást indítottak.

