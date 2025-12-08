Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ács Rezső

Elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Életének 60. évében, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt Szekszárd korábbi polgármestere. Ács Rezső 2014 októberétől 2023 októberéig vezette Tolna vármegye székhelyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ács RezsőTolna vármegyeÁcs Rezső polgármesterSzekszárdelhunytpolgármester

Ács Rezső 1965-ben született a Zala vármegyei Reziben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, majd a középiskolát Zalaegerszegen végezte. Ezt követően Budapesten közgazdaságtudományi diplomát szerzett. Szekszárdra a rendszerváltás idején költözött, ahol feleségével családot alapítottak: két gyermekük már a tolnai vármegyeszékhelyen született – emlékezik a Teol.hu.

Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere hatvan évet élt
Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere hatvan évet élt
Fotó: Facebook/Ács Rezső

Ács Rezső közel két cikluson át vezette Szekszárdot

Közéleti pályáját 1998-ban kezdte: a Fidesz önkormányzati képviselőjeként lett tagja a város közgyűlésének, majd 2006-tól alpolgármesterként dolgozott Szekszárdért. 2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként polgármesterré választották. 2019-ben ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz-KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő-testületben.

Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.

2023 májusában a város képviselő-testülete összeférhetetlenséget állapított meg nála, ezért megszüntette a polgármesteri megbízatását. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amit tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt, egészen a halálig. Ács Rezső 60 évet élt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!