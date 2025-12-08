Elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere

Ács Rezső 1965-ben született a Zala vármegyei Reziben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, majd a középiskolát Zalaegerszegen végezte. Ezt követően Budapesten közgazdaságtudományi diplomát szerzett. Szekszárdra a rendszerváltás idején költözött, ahol feleségével családot alapítottak: két gyermekük már a tolnai vármegyeszékhelyen született – emlékezik a Teol.hu.

Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere hatvan évet élt

Fotó: Facebook/Ács Rezső

Ács Rezső közel két cikluson át vezette Szekszárdot

Közéleti pályáját 1998-ban kezdte: a Fidesz önkormányzati képviselőjeként lett tagja a város közgyűlésének, majd 2006-tól alpolgármesterként dolgozott Szekszárdért. 2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként polgármesterré választották. 2019-ben ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz-KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő-testületben.

Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.

2023 májusában a város képviselő-testülete összeférhetetlenséget állapított meg nála, ezért megszüntette a polgármesteri megbízatását. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amit tudomásul vett. Ezt követően visszavonultan élt, egészen a halálig. Ács Rezső 60 évet élt.