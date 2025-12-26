Elképesztő adatlopás: az ön jelszavát is használhatják

Megdöbbentő hírek érkeztek az online biztonság világából. Az FBI 630 millió ellopott jelszót azonosított, amelyek a dark weben keringtek. Ez brutális mennyiség, de az ügy amiatt sokkoló igazán, hogy az adatlopást egyetlen kiberbűnöző követte el a Bors cikke szerint.

630 millió jelszót gyűjtött be egyetlen hacker, hozzá vezettek az adatlopási ügy szálai

Fotó: Panorama Images / Shutterstock

Bárki válhat adatlopás áldozatává

Még a kiberbiztonsággal mindennap foglalkozó szakembereket is meglepte a látvány, amikor kiderült, mekkora adatkupacot halmozott fel egyetlen hacker.

Nehéz elképzelni a kiberbűnözés teljes mértékét még annak is, aki ebben él és ezt lélegzi minden egyes nap”

– jelentette ki a nyilvános ellenőrző rendszer, a Have I Been Pwned oldal üzemeltetője, Troy Hunt. Neki juttatta el az FBI az adatokat.

A szakember szerint nem egy magányos, mindent feltörő támadóról van szó: sokkal inkább arról,

hogy a kiberbűnöző korábbi adatszivárgásokból, különböző forrásokból, sőt másoktól ellopott teljes listákból állította össze a gyűjteményt.

Hunt portáljának célja nem az adatgyűjtés, hanem az, hogy a felhasználók ellenőrizhessék:

szerepelt-e már jelszavuk vagy fiókjuk hackerlistákon.

A szolgáltatás nem kezel személyhez köthető párosításokat, vagyis nem kapcsol össze jelszavakat e-mail-címekkel vagy felhasználónevekkel. Amennyiben mégis érintettség derül ki, azonnali jelszócsere indokolt. A feldolgozott adatok túlnyomó része már korábban is ismert volt, ugyanakkor 7,4 százalékuk teljesen új jelszónak bizonyult.

Ez önmagában 46 millió frissen azonosított ellopott jelszót jelent.

Egy olyan számot, amely nem bagatellizálható.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Ellopták az adatait? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x