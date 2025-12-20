Magyar olimpiai bajnokok neve merült fel egy adócsalási ügyben

Egy korábbi magyar olimpiai bajnokokhoz köthető vállalkozás neve is előkerült egy komoly adócsalás ügyében. A Champs Sziget Kft., amely a Margitszigeten működtet rendezvénytermet, éveken át látszólag gond nélkül üzemelt egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a háttérben nagyon nem volt minden rendben – írta a Blikk.

Olimpiai bajnokokra terelődött a gyanú az adócsalás ügyében

Fotó: MTI/Faludi Imre

A cég tulajdonosi körében több korábbi élversenyző és családtagjaik szerepeltek, a névválasztás sem volt véletlen, együtt több tucat olimpiai és világbajnoki arany fűződik a nevükhöz. A gondok 2023-ban kerültek felszínre, amikor ügyvezető váltás történt és kiderült, hogy a cég egy számlagyár-hálózattal került kapcsolatba.

Az adócsalás itt vette kezdetét

A hatóságok szerint a Champs Sziget Kft. fiktív számlákat fogadott be, amelyek egy búvárbolthoz köthető céghálón keresztül érkeztek. A konstrukció lényege a klasszikus adócsalás volt, azaz papíron reklám- és egyéb szolgáltatások, a valóságban viszont semmi. Az ügyben több mint 120 millió forint áfát érintett a csalás.

A tulajdonosok nagy része azt állítja, hogy semmit sem tudott az egészről. A felelősség végül a korábbi ügyvezetőn csattant, akit a bíróság el is ítélt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. Felfüggesztett börtönt, pénzbírságot és többéves cégvezetői eltiltást kapott.

A botrány után a cég irányítását átmenetileg Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó vette át, aki szerint a sportolók csak utólag szembesültek az adócsalási üggyel. A nyomozás egyébként még mindig nem zárult le teljesen, az érintettek száma pedig jóval meghaladja a hatvanat.

Novemberben egy másik számlagyárra is lecsapott a NAV, ők már elég komoly büntetést tudhatnak magukénak 2,7 milliárd forintnyi adócsalás után.