A gyerekei szeme láttára verte össze az asszonyt, nem volt tekintettel senkire

Vérlázító és egyben megrázó családi erőszakról számolt be a Haon.hu: egy férfi brutálisan összeverte párját a gyermekei szeme láttára. A fékevesztett agresszió azután kezdődött, miután a nő elköltözött hajdúböszörményi lakásukból az édesanyjához 2024 augusztusában.

Vérfagyasztó agresszió: a férfi a gyermekek szeme láttára verte meg brutálisan volt párját

Fotó: Shutterstock

Brutális agresszió a gyerekek szeme láttára

Az asszonyt a költözés után sem hagyta békén, folyamatosan zaklatta a telefonhívásaival. Azzal fenyegette meg többször is, hogy nagyon megveri vagy megöli. 2024 szeptemberében az asszony visszament a közös lakásukba, hogy a gyerekeiknek főzzön. A férje is otthon tartózkodott. Főzés közben a párja egyfolytában provokálta, aminek nagy veszekedés lett a vége. Ekkor a vádlott a nőt megpofozta, egy sportcipő talpával verte, de ököllel is megütötte a fején. Az ütlegeléstől az asszony a földre rogyott, ekkor a férje mellkason rúgta.

Az agresszív verés ügyében a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság nyomozott. A nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, de a rendőrök megállapítása szerint a férj súlyosabb sérüléseket szeretett volna okozni.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a bűncselekmények elkövetését beismerő vádlott ellen személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve, házastárs sérelmére elkövetett zaklatás bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon

– írja a Haon.hu.

A járási ügyészség a vádiratában a tárgyalás mellőzésével felfüggesztett börtönbüntetésre tett javaslatot.

