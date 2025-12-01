Itt az utolsó fotó a Morrison's 2-ben agyonvert fiatalról

A háttér alapján a Morrison’s 2 nevű belvárosi szórakozóhelyen, egy asztalnál készült a fotó. A kép bal oldalán a 25 éves Gábor látható, előtte egy ital, nyugodt az arca, mint annak, aki egy átlagos szombat estét tölt a barátaival. A jobb oldalán pedig — a Tények.hu információi szerint — az a férfi, akit később brutális támadással gyanúsítanak: a 28 éves A. László. A kép valószínűleg percekkel azelőtt készült, hogy a tragédia megtörtént, vagyis László agyonverte volna Gábort. A fényképet Gábor édesanyja tette ki a közösségi oldalára, a poszt leírásában a fia mellett álló, számára ismeretlen személy felkutatásában kérte az emberek segítségét. A rendőrök megtalálták a gyanúsítottat.

A Morrison's 2-ben agyonvert áldozat és a gyilkosa egy asztalnál fotózkodtak

Fotó: Facebook/Tenyek.hu

Mint azt korábban megírtuk, szombat este 22 óra után jelentették be a rendőrségen, hogy megtámadtak egy fiatal férfit Budapesten, egy V. kerületi szórakozóhelyen. Amikor a rendőrök megérkeztek, látták, hogy nagy a baj. Azonnal megkezdték a fiatal újraélesztését, amit átvettek tőlük a mentősök.

A 25 éves áldozatot kórházba vitték, ahol az orvosok erőfeszítései ellenére belehalt a sérüléseibe.

Még aznap késő este, a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit, akit halált okozó testi sértéssel gyanúsít a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya.

Sok a kérdőjel a Morrison's 2-ben agyonvert fiatal ügyében

Eközben a tragédia híre futótűzként terjedt. Barátai, ismerősei döbbenten reagáltak a hírre. Aki ismerte és szerette, azt mondja, az áldozat soha nem kereste a konfliktust, segítőkész, csendes ember volt, aki felesleges viták nélkül intézett el mindent. Gábor édesanyja sem maradt szótlan. Közösségi oldalán üzent fia feltételezett támadójának.

Elég egyértelműen fogalmazott: szeretné tudni, miért kellett meghalnia.

Hogy mit mondott még, azt megtudhatja, ha ide kattint.

A rendőrök is azt próbálják kideríteni, mi vezetett a végzetes támadáshoz.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!