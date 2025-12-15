Egy hétig feküdt holtan budapesti albérletében a 22 éves fiatal

Egy hétig holtan feküdt fővárosi albérletében egy mindössze 22 éves fiatalember, mire rátalált az egyik barátja. Az elhunyt kamasz kora óta kábítószer- és gyógyszerfüggő volt, a családjával egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot – írta meg a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzése alapján a Blikk.

Egyedül, az albérletben halt meg a 22 éves függő fiatal

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Drog vezethetett a halálhoz az albérletben

A posztban arról írnak, hogy:

Életvitele, életkörülményei és a holttest közelében talált fehér por alapján a toxikológiai vizsgálattal kiegészített boncoláson mérgezés nyomait is keresték. Az előzetes szakértői vélemény szerint halálát nagy valószínűséggel kábítószer, gyógyszer, vagy mindkettő együttes használata okozta.”

A halál körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztálya vizsgálja.

