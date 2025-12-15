Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Gyász

Két magyar áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak

albérlet

Egy hétig feküdt holtan budapesti albérletében a 22 éves fiatal

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elhunyt régóta kábítószer- és gyógyszerfüggő volt. A családjával egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot, egyedül élt a főváros albérletben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
albérletfiatalemberholttestet találtkábítószerdrogBRFKgyógyszerfüggő

Egy hétig holtan feküdt fővárosi albérletében egy mindössze 22 éves fiatalember, mire rátalált az egyik barátja. Az elhunyt kamasz kora óta kábítószer- és gyógyszerfüggő volt, a családjával egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot – írta meg a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzése alapján a Blikk.

Egyedül, az albérletben halt meg a 22 éves függő fiatal
Egyedül, az albérletben halt meg a 22 éves függő fiatal 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

Drog vezethetett a halálhoz az albérletben 

A posztban arról írnak, hogy:

Életvitele, életkörülményei és a holttest közelében talált fehér por alapján a toxikológiai vizsgálattal kiegészített boncoláson mérgezés nyomait is keresték. Az előzetes szakértői vélemény szerint halálát nagy valószínűséggel kábítószer, gyógyszer, vagy mindkettő együttes használata okozta.” 

A halál körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztálya vizsgálja.

Sokkal szerencsésebb volt az a cukorbeteg nő, akinek négyéves kisfia mentette meg az életét. A kis hős nem tudta felébreszteni az édesanyját, ezért azonnal tárcsázta a 112-t. Hallgassa meg Ön is a világ legcukibb segélykérését itt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!