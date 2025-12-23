Ezzel a trükkel lehet a leggyorsabban kijózanodni

Sokan még ma is azt gondolják, hogy bizonyos praktikákkal gyorsabban ki lehet józanodni egy italozás után. A Heol.hu emelte ki a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató jellegű figyelemfelhívását: az alkohol lebomlása kizárólag idő kérdése, sem kávéval, sem hideg zuhannyal, sem fizikai megterheléssel nem lehet felgyorsítani.

Sokan azt hiszik, bizonyos praktikákkal gyorsabban ürül ki az alkohol a vérből, de mindannyian tévednek Fotó: Illusztráció/MW archív

Hideg zuhany, kávé, izzadás az alkohol ellen? Mind tévhit

A hatóságok szerint ezek a tévhitek különösen veszélyesek, mert sokan úgy érzik, már vezetésre alkalmas állapotban vannak, miközben a szervezetükben még kimutatható mennyiségű szesz van jelen.

A rendőrség a leggyakoribb félreértéseket is tisztázta:

a kávé nem gyorsítja a lebomlást,

az izzadás, meleg vagy fizikai munka nem tünteti el az alkoholt,

a teli gyomor nem akadályozza meg a felszívódást,

a hideg zuhany nem tesz alkalmassá a vezetésre,

józanodás nem trükk, hanem idő kérdése.

Szankciók: nem csak bírság lehet a vége

A rendőrség figyelmeztetett: az ittas járművezetés jogi megítélése az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Enyhébb esetben közigazgatási szabályszegésről van szó, magasabb értékeknél azonban már bűncselekményről beszélünk.

A következmények súlyosak lehetnek: pénzbírság, járművezetéstől eltiltás, büntetőeljárás indulhat, és súlyos esetben – például halálos baleset okozásakor – akár letöltendő szabadságvesztés is kiszabható.

Fokozott ellenőrzések az ünnepek idején

A ROADPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alapján 2025. december 15. és 21. között Magyarország teljes területén fokozott rendőri ellenőrzések zajlottak. A hatóságok kiemelten az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére koncentráltak.

A rendőrség jelezte: karácsony és szilveszter környékén is számítani lehet fokozott jelenlétre az utakon a közlekedésbiztonság érdekében.

Javuló számok, változatlan veszély

Mint arról korábban beszámoltunk, Heves vármegyében továbbra is a gyorshajtók és a személyautók vezetői okozzák a legtöbb közlekedési balesetet. Ugyanakkor a rendőrségi statisztikák szerint csökkent a súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek száma, és valamivel kevesebben haltak meg az utakon, mint egy évvel korábban. A rendőrség hangsúlyozta: az alkoholos befolyásoltság továbbra is az egyik legsúlyosabb kockázati tényező,

ezért az üzenet változatlan: aki ivott, ne vezessen.

