Elhanyagolt, magára hagyott és éhező négylábút mentettek az állatvédők

Az emberi közöny néha a legkegyetlenebb formában ölt testet. Egy borsodi férfi hónapokon át hagyta éhezni saját kutyáját, miközben az állat testtömege drámaian csökkent, csontjai látszódtak a bőr alatt. A négyéves keverék kan totális elhanyagoltságban szenvedett, miközben a férfi látta, hogy a négylábú egyre gyengébb, mozgása lelassul – és mégsem tett semmit. A vádirat szerint mindez súlyos állatkínzásnak minősül – írta a Boon.hu.

Súlyos állatkínzás áldozata lett egy négyéves keverék kutya Borsodban

Fotó: freepik.com/illusztráció

Kimerítette az állatkínzás fogalmát

A nyolc hónapon át tartó kegyetlenséget végül egy állampolgári bejelentés törte meg.

Az állatvédők 2024 novemberében szállították el a kutyát, aki a megfelelő ellátásnak köszönhetően gyorsan kezdett javulni.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfival szemben tárgyalás mellőzésével közérdekű munka kiszabását indítványozta. Az állatkínzás sokszor nem csak az állatnak, hanem a társadalom erkölcsi állapotának is tükrét mutatja.