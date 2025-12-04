Brutális családi tragédia: az apa végignézte, mit tett az anya a gyermekkel

Elsőfokon súlyos ítéletet hozott a bíróság annak a nőnek az ügyében, aki különös kegyetlenséggel ölte meg a 3 éves kisfiát: 14 évet kapott a gyilkos anya, de a fellebbezések miatt folytatódik a per – írta meg a Bama.hu.

Évekig a rácsok mögött marad a gyerekét brutálisan megölő anya

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A gyilkos anya rémtette

A szóban forgó 28 éves nő 2019 óta élt együtt az élettársával, és közösen nevelték a korábbi kapcsolatokból származó 3 gyereket a közös gyerekükkel együtt.

A 2020-ban született kisfiút nem is vitték haza a kórházból, csak évek múlva kaptak szülői felügyeleti jogot. 2023 októberében a kisfiú 11 éves nővére üzenetet küldött az anyának, hogy a gyermek nagyon sír, és rázza a kiságyat. Az anya már a válaszában is azzal fenyegetőzött, hogy megöli a síró kicsit, aki még akkor is üvöltött, amikor a nő hazaérkezett. Az anya olyan durván verte meg a gyermeket, hogy az orvosszakértő szerint a kicsi több mint 60 sérülést szenvedett.

A nő a verés után erővel földhöz is vágta a kisfiút.

Az apa a brutális jelenet során rájuk nyitott, látta a fia súlyos sérüléseit, de nem hívott orvost. Végül másnap az egyik rokon értesítette a mentősöket, de már ők sem tudtak segíteni.

Elsőfokon a Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki az anyát és élettársát emberölés bűntettében, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre ítélte. A vádlottak a védőikkel együtt felmentésért, illetve a büntetés enyhítése miatt fellebbeztek. Ezért másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog dönteni. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapítására és az elsőfokon kiszabott súlyos büntetések helybenhagyására tett indítványt.

