Brutális családi tragédia: az apa végignézte, mit tett az anya a gyermekkel

2025. december 04. 13:39
A Pécsi Törvényszék egy súlyos emberölési ügyben hozott elsőfokú ítéletet csütörtökön. A saját gyerekét brutálisan megölő anya hosszú időre börtönbe vonulhat, ha másodfokon sem változik a büntetés.
Elsőfokon súlyos ítéletet hozott a bíróság annak a nőnek az ügyében, aki különös kegyetlenséggel ölte meg a 3 éves kisfiát: 14 évet kapott a gyilkos anya, de a fellebbezések miatt folytatódik a per – írta meg a Bama.hu. 

A gyilkos anya rémtette

A szóban forgó 28 éves nő 2019 óta élt együtt az élettársával, és közösen nevelték a korábbi kapcsolatokból származó 3 gyereket a közös gyerekükkel együtt.

A 2020-ban született kisfiút nem is vitték haza a kórházból, csak évek múlva kaptak szülői felügyeleti jogot. 2023 októberében a kisfiú 11 éves nővére üzenetet küldött az anyának, hogy a gyermek nagyon sír, és rázza a kiságyat. Az anya már a válaszában is azzal fenyegetőzött, hogy megöli a síró kicsit, aki még akkor is üvöltött, amikor a nő hazaérkezett. Az anya olyan durván verte meg a gyermeket, hogy az orvosszakértő szerint a kicsi több mint 60 sérülést szenvedett. 

A nő a verés után erővel földhöz is vágta a kisfiút.

Az apa a brutális jelenet során rájuk nyitott, látta a fia súlyos sérüléseit, de nem hívott orvost. Végül másnap az egyik rokon értesítette a mentősöket, de már ők sem tudtak segíteni.

Elsőfokon a Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki az anyát és élettársát emberölés bűntettében, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre ítélte. A vádlottak a védőikkel együtt felmentésért, illetve a büntetés enyhítése miatt fellebbeztek. Ezért másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog dönteni. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapítására és az elsőfokon kiszabott súlyos büntetések helybenhagyására tett indítványt.

