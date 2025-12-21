Megöltek egy magyar ápolót Németországban

Közel öt esztendő telt el azóta, hogy Kaiserslautern lakóinak lelkét felkavarta egy brutális bűncselekmény, amelynek helyszínén a magyar származású középkorú ápoló, B. Diána élettelen testére bukkantak. A 2020 decemberében elkövetett gyilkosság után méltatlan helyzetben, egy utcai szemetes mellé rejtették el az áldozatot, akit megfosztott ruhája egy részétől és a személyes dokumentumaitól is – írta a Borsonline.hu.

Milliós vérdíj a tettes fejére: hatalmas összeget kaphat, aki segít elkapni a magyar ápolónő életét kioltó kegyetlen gyilkost

Újra indítják a meggyilkolt magyar ápolónő ügyét

Bár az áldozat halálának körülményei kezdettől fogva egyértelművé tették, hogy a nőt megölték, gyilkosának kiléte fél évtized után még mindig homályba vész. A kaiserslauterni közösséget különösen megrázta a tény, hogy a nő éppen csak megérkezett a városba, hogy bejárónőként új életet kezdjen.

Az első munkanapján, vélhetően már a vasútállomás közelében tőrbe csalták és kivégezték.

A nyomozás egyik legfelkavaróbb bizonyítéka egy térfigyelő kamerafelvétel, amelyen a gyilkosság éjszakáján egy ismeretlen alak tűnik fel a közeli parkolóháznál. A videón jól látható, amint a férfi egy bevásárlókocsit tol maga után, amelynek alsó részén egy gyanús, szőnyegbe tekert csomag fekszik – a hatóságok meggyőződése szerint a kocsin Diana B. holttestét lehet látni.

Az ápolónő holttestét egy csendes kis utcában találták meg

Annak ellenére, hogy korábban tanúk százait hallgatták meg az ügyben, a nyomozók sorra falakba ütköztek, és azóta sem tudják, ki a tettes. A tragédia ötödik évfordulóján a Westpfalzi Rendőrkapitányság új stratégiát hirdetett: egy frissen felállított akciócsoport vette át az aktákat, bízva abban, hogy a modern technológia vagy egy elfeledett részlet végre áttörést hoz. A hajsza újult erővel folyik, és a Kaiserslauterni Ügyészség immár 10 ezer eurós – átszámítva csaknem négymillió forintos – vérdíjat tűzött ki az elkövető nyomravezetőjének. Várják a bejelentéseket a nap 24 órájában hívható telefonszámukon.

