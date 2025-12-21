Hírlevél
Megöltek egy magyar ápolót Németországban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Öt év elteltével is megoldatlan a Németországban meggyilkolt B. Diana rejtélyes ügye, amelyben a hatóságok most újult erővel indítottak nyomozást. A német rendőrség abban bízik, hogy a modern technológia és az újabb tanúvallomások végre elvezetik őket ahhoz, aki kioltotta egy magyar ápoló életét.
Közel öt esztendő telt el azóta, hogy Kaiserslautern lakóinak lelkét felkavarta egy brutális bűncselekmény, amelynek helyszínén a magyar származású középkorú ápoló, B. Diána élettelen testére bukkantak. A 2020 decemberében elkövetett gyilkosság után méltatlan helyzetben, egy utcai szemetes mellé rejtették el az áldozatot, akit megfosztott ruhája egy részétől és a személyes dokumentumaitól is – írta a Borsonline.hu.

Milliós vérdíj a tettes fejére: hatalmas összeget kaphat, aki segít elkapni a magyar ápolónő életét kioltó kegyetlen gyilkost
Milliós vérdíj a tettes fejére: hatalmas összeget kaphat, aki segít elkapni a magyar ápolónő életét kioltó kegyetlen gyilkost
Fotó: Facebook

Újra indítják a meggyilkolt magyar ápolónő ügyét

Bár az áldozat halálának körülményei kezdettől fogva egyértelművé tették, hogy a nőt megölték, gyilkosának kiléte fél évtized után még mindig homályba vész. A kaiserslauterni közösséget különösen megrázta a tény, hogy a nő éppen csak megérkezett a városba, hogy bejárónőként új életet kezdjen. 

Az első munkanapján, vélhetően már a vasútállomás közelében tőrbe csalták és kivégezték.

A nyomozás egyik legfelkavaróbb bizonyítéka egy térfigyelő kamerafelvétel, amelyen a gyilkosság éjszakáján egy ismeretlen alak tűnik fel a közeli parkolóháznál. A videón jól látható, amint a férfi egy bevásárlókocsit tol maga után, amelynek alsó részén egy gyanús, szőnyegbe tekert csomag fekszik – a hatóságok meggyőződése szerint a kocsin Diana B. holttestét lehet látni.

Az ápolónő holttestét egy csendes kis utcában találták meg
Az ápolónő holttestét egy csendes kis utcában találták meg
Fotó:  Google Maps 

Annak ellenére, hogy korábban tanúk százait hallgatták meg az ügyben, a nyomozók sorra falakba ütköztek, és azóta sem tudják, ki a tettes. A tragédia ötödik évfordulóján a Westpfalzi Rendőrkapitányság új stratégiát hirdetett: egy frissen felállított akciócsoport vette át az aktákat, bízva abban, hogy a modern technológia vagy egy elfeledett részlet végre áttörést hoz. A hajsza újult erővel folyik, és a Kaiserslauterni Ügyészség immár 10 ezer eurós – átszámítva csaknem négymillió forintos – vérdíjat tűzött ki az elkövető nyomravezetőjének. Várják a bejelentéseket a nap 24 órájában hívható telefonszámukon.

A magyar ápolónő tragédiája mellett egy nemzetközi szinten is ismert bűneset borzolja a kedélyeket, miután kiderült, hogy brutális kegyetlenséggel végeztek otthonában a világhírű amerikai filmrendezővel, Rob Reinerrel.

 

