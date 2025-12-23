Durva! Rátámadtak a székely kürtőskalácsárusra a karácsonyi vásárban

Egy nagykárolyi román ember – az RMDSZ politikusai szerint – nacionalista indíttatásból leköpte a székely kürtőskalácsárust a vásárban - írta meg a Maszol.ro. Állításuk szerint a férfi nem először provokált a magyarok ellen. Felháborító tette előtt a Magyarországról Erdélybe érkezett Mikulásvonat ellen szított indulatot, amivel elrontotta a nagykárolyi és a környező településekről érkező gyerekek ünnepi élményét. A szervezet közleményében ugyan nem nevezi meg az érintett férfit, de „a város fő provokátoraként” utal rá, amiből a helyiek már sejthetik, kiről van szó.

Leköpték a székely kürtőskalács-árust a karácsonyi vásárban Nagykárolyiban

Fotó: Valeria Boltneva/Pexels.com

A RMDSZ nagykárolyi szervezete a közleményében hangsúlyozta: a karácsonyi vásárnak a közösségről, az örömről és az egymás iránti tiszteletről kellene szólnia, ezért különösen elítélendőnek tartják a történteket. Úgy fogalmaznak, az ünnepi készülődés időszakában sem hagy fel provokatív viselkedésével a román provokátor. A szervezet szerint az efféle cselekedeteknek nincs helyük Nagykárolyban: elutasítanak minden gyűlöletkeltő, megalázó vagy erőszakos megnyilvánulást, különösen az ünnepek idején, egy olyan közösségi térben, amelynek a békés együttélést kellene szolgálnia.

A székely árus leköpése a gyűlölet jele

Kiemelik, Nagykároly mindig is a kölcsönös tisztelet, az együttélés és az emberi méltóság városa volt, ezekből az alapértékekből pedig nem hajlandók engedni.

Állásfoglalásuk szerint egyetlen provokáció sem írhatja felül azt, amit közösségként képviselnek, hiszen az ünnep nem a gyűlöletről szól. A közterek nem lehetnek a megalázás helyszínei, az emberi méltóság pedig sérthetetlen – hangsúlyozzák, kiállva a békés együttélés mellett, és határozottan elutasítva a provokációt és az uszítást.

