Autók elé sétált egy zavart nő Tatabányán

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy agresszív és zavart állapotban lévő nőhöz riasztották a tatabányai rendőröket, akinek kimentése váratlan fordulatot tartogatott. A 35 éves asszony kiszámíthatatlan viselkedésével a saját életét is veszélyeztette, miközben folyamatosan a forgalmas úttestre, a száguldó autók elé gyalogolt.
autótatabányánrendőrzavartéletmentő

December 10-én délután riasztották a hatóságokat egy tatabányai esethez, ahol egy önkívületi állapotban lévő nő az úttestre lépve akadályozta a forgalmat. A rendőrök a helyszínre érkezve azonnal megkezdték az intézkedést, mivel a 35 éves asszony közvetlen életveszélynek tette ki magát a száguldó autók között – írta a Kemma.hu.

Autók elé sétált egy zavart állapotú nő (Illusztráció)
Autók elé sétált egy zavart állapotú nő (Illusztráció)
Fotó: Getty Images

Nem egyedül ment az autók közé

A tatabányai helyszínre a rendőrökkel párhuzamosan a mentők is kirobogtak, akik a zavart állapotban lévő nőt azonnali orvosi ellátásra kórházba szállították. Az intézkedés során azonban kiderült, hogy az asszony nem egyedül volt: 

egy tüneményes kiskutya is vele volt, amelynek sorsáról a járőrök azonnal gondoskodtak, biztonságba helyezték az állatot.

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy a segítő szándék nem érhet véget az emberélet megmentésénél, 

hiszen a védtelen állatokra ugyanakkora figyelmet kell fordítani. 

Üzenetükben mindenkit arra buzdítanak, hogy legyenek körültekintőek és ne menjenek el a bajba jutott élőlények mellett, hiszen néha egy apró odafigyelés is életmentő lehet.

Nagy sebességű szakaszokon is komoly veszélyt jelenthetnek a kóborló állatok, ahogy azt egy nemrégiben történt autópályás eset is bizonyítja. Míg Tatabányán egy kiskutyát sikerült időben kimenteni az autók közül, az ország gyorsforgalmi útjain gyakran sokkal súlyosabb következményekkel jár, ha egy házi kedvenc a szalagkorlátok közé keveredik.

 

 

